Comisia Europeană contestă cifrele șefei EPPO, Laura Codruţa Kövesi: 'Ar trebui să fie mulţumiţi că am trimis acea scrisoare!'

Comisia Europeană, Parlamentul European şi alte instituţii ale UE au ezitat să trimită notificări ale unor potenţiale cazuri de fraudă către EPPO, parchetul european condus de Laura Codruţa Kovesi. De asemenea, aceste instituţii contestă estimările ridicate ale lui Kovesi în ceea ce priveşte fraudele şi acuză că a folosit standarde diferite, scrie site-ul de investigaţii Follow the Money. Într-un interviu, procurorul-şef european, care cere un buget mai mare pentru instituţia sa, le dă replica şi arată că este timpul ca aceştia să devină realişti, relatează News.ro.

Laura Codruţa Kovesi cere un buget mai mare pentru a lupta împotriva grupurilor de crimă organizată care prosperă prin furtul banilor UE.

Noua instituţie a UE a început să investigheze şi să intenteze urmăriri penale pentru abateri cu fonduri UE în iunie 2021. Sunt analizate sute de cazuri legate de banii UE cheltuiţi în statele membre fie sub formă de subvenţii agricole, fie sub formă de granturi din fondul de redresare post-Covid, dar şi infracţiuni cu fonduri UE, inclusiv fraude vamale şi cu TVA.

Parchetul European a deschis 1.371 de noi anchete numai în 2023, cu un prejudiciu estimat la nu mai puţin de 12,3 miliarde de euro, potrivit raportului său anual publicat recent. EPPO are sediul la Luxemburg, dar are birouri şi în celelalte 21 de ţări participante.

În timp ce EPPO îşi intensifică activităţile, numărul de cazuri care ajung în etapele următoare - 139 de inculpări în 2023 şi 48 de condamnări - este încă scăzut. Dar cifrele transmit un mesaj clar: este abia un început, scrie Follow the Money.

"Procurorul-şef european Laura Kövesi a demonstrat că nu se teme să lupte împotriva fraudei şi a corupţiei până la cele mai înalte niveluri la Bruxelles şi în capitalele UE. De când s-a înfiinţat Parchetul European, în urmă cu doar câţiva ani, ea a provocat o adevărată agitaţie. (...) Kövesi, în vârstă de 50 de ani, nu este neobişnuită să se confrunte cu rezistenţa. Între 2013 şi 2018, ea a fost procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie din România, unde a condus o campanie de reprimare a elitei corupte a ţării. (...). La vârsta de 33 de ani, a fost prima femeie din România care a ocupat funcţia de procuror general. Mai mult de un deceniu mai târziu, în 2019, ţările UE au numit-o în funcţia de prim procuror-şef european", explică articolul publicat de platforma independentă de investigaţii în preambulul interviului cu Kovesi.

Bugetul

Întrebată dacă a fost surprinsă de numărul uluitor de cazuri de fraudă şi corupţie, Kovesi a spus că nu şi a explicat că încă de la început instituţia a fost bugetată deficitar şi nerealist, dând în acest sens exemplul fraudelor de care ştia că au fost semnalate numai în România. "Când am fost numită, estimarea era că EPPO ar trebui să înceapă cu 30 de persoane şi un buget de aproximativ 8 milioane de euro. Eu am spus că acest lucru nu este posibil. Ce vrem să facem? Vrem să avem o instituţie "frumoasă" a UE doar pentru a spune că o avem, sau vrem să fim serioşi şi să construim o instituţie foarte puternică, independentă şi eficientă? Estimarea bugetului s-a bazat pe statistici care nu au fost cu adevărat realiste. S-a spus că vom avea în jur de 200-300 de cazuri pe an pentru toate statele membre ale UE. Dar la parchetul specializat din România am avut în jur de 1.500 de cazuri de fraudă legată de UE pe an. Aşadar, pentru mine, era clar că estimarea era greşită. Am spus că vom avea în jur de 2.000 de investigaţii anual", a punctat Kovesi.

Ea spune că în 2023, EPPO a procesat peste 4.100 de rapoarte de infracţiuni, ceea ce reprezintă o creştere de 26 % faţă de 2022. "Nu doar numărul cazurilor a fost subestimat, ci şi nivelul şi creşterea fraudei financiare. Dacă ne uităm la toate investigaţiile în curs de desfăşurare, prejudiciile estimate se ridică la 19,27 miliarde de euro (în total)", a declarat Kovesi.

CE contestă cifrele lui Kovesi

Aceste cifre sunt într-adevăr mult mai mari decât cele notificate de Comisie în trecut. Kovesi a trimis o scrisoare secretarului general al Comisiei Europene pe această temă. Dar în răspunsul lor din 4 ianuarie, pe care Follow the Money l-a primit, ei contestă cifrele procurorului-şef şi spun că a folosit standarde diferite pentru diferitele ţări.

Întrebată cum explică aceste diferenţe, Kovesi a spus că înainte de crearea EPPO, erau disponibile doar statisticile Comisiei. "Acum, avem 42 de birouri în 22 de state membre şi principala noastră competenţă este de a face aceste investigaţii şi de a estima daunele. Avem directive interne clare pentru a ne asigura că toţi procurorii noştri respectă aceleaşi reguli. Aşadar, ceea ce aş spune este: nu omorâţi mesagerul. După trei ani de operaţiuni, am văzut că întreaga arhitectură care a fost pusă în aplicare pentru a preveni frauda şi pentru a recupera banii poate fi îmbunătăţită. EPPO nu poate face acest lucru. Recuperarea banilor este responsabilitatea Comisiei şi a autorităţilor naţionale. Întregul motiv pentru care am trimis scrisoarea noastră către Comisie a fost acela de a sublinia faptul că există posibilitatea de a recupera mai mulţi bani. În acest sens, ar trebui să fie mulţumiţi că am trimis acea scrisoare", este replica pe care o dă Kovesi răspunsului dat scrisorii sale de Bruxelles.

În raportul său anual, Kovesi arată că în cazul fraudelor cu fonduri din PNRR, rata de raportare din partea instituţiilor UE "a fost minimă". În total, EPPO a primit doar şapte rapoarte de infracţiuni de la Comisia Europeană şi zero de la Parlamentul European.

"În comparaţie cu rapoartele pe care le primim de la autorităţile naţionale, dar şi în comparaţie cu informaţiile pe care le primim de la persoane private, numărul nu este foarte mare. Am demarat unele investigaţii din oficiu pe baza unor articole de ziar. Acesta a fost cazul, de exemplu, atunci când o organizaţie criminală din România a folosit fondurile UE destinate dezvoltării Deltei Dunării pentru alte proiecte. Dar, în general, ne este foarte greu să ştim dacă un caz nu a fost raportat de instituţii pentru că nu a fost detectat sau dacă a fost detectat şi nu a fost raportat", a comentat Codruţa Kovesi.

Follow the Money a cercetat şi Parlamentul European. Se pare că multe cazuri de potenţiale fraude nu sunt niciodată transmise procurorilor, cum ar fi cei de la EPPO.

