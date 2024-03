Laura Codruța Kövesi, anunț de ultimă oră despre dosarul Pfizer: ‘Am primit sute de reclamații!’

Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kövesi, a vorbit, în cadrul unui interviu recent, despre dosarul vaccinurilor Pfizer pentru Covid. „Am primit sute de reclamații în acest sens”, a spus șefa EPPO, într-un interviu pentru jurnaliștii de la proiectul Follow the Money.

„De aceea am deschis o anchetă. Ancheta este încă în curs. Este un caz complex. În acest moment nu putem spune nimic mai mult, pentru că încă lucrăm la caz. Singurul motiv pentru care am anunțat faptul că am deschis această anchetă este că au continuat să fie depuse atâtea plângeri, ceea ce ne folosea resursele”, a declarat Laura Codruța Kövesi.

Ce anunța EPPO

„Parchetul European (EPPO) confirmă că are o anchetă în desfășurare cu privire la achiziționarea de vaccinuri COVID-19 în Uniunea Europeană. Această confirmare excepțională vine după interesul public extrem de ridicat. Nu vor fi făcute publice alte detalii în această etapă”, a transmis Parchetul European într-un comunicat, la 14 octombrie 2022.

Contextul dosarului la nivel european

Potrivit unor surse, ancheta vizează mai multe plângeri făcute în legătură cu achiziția de vaccinuri. Investigația Parchetului European ar viza atât modul în care Comisia Europeană ar fi realizat achiziția centralizată de vaccinuri, cât și achizițiile făcute ulterior de diverse țări de la Comisie.

Publicația Der Spiegel nota în noiembrie 2021 că gestionarea efectivă a documentelor de către Comisia Europeană este însă în puternic contrast cu regulile de transparență auto-impuse: „Comisia UE șterge masiv e-mailuri, iar sms-urile și chat-urile nici măcar nu sunt arhivate – pentru că sunt de scurtă durată”. În concluzie, „este posibil ca mesajele-text dintre Ursula von der Leyen și CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, să fi dispărut și ele”.

Potrivit unui articol din New York Times, cei doi fuseseră în strânsă legătură, au telefonat în mod repetat și și au făcut schimb de sms-uri, mai bine de o lună, relativ la contractul anunțat, pentru livrarea a până la 1,8 miliarde de doze de vaccin anti-Covid, al companiei.

Educația medicală a lui Von der Leyen, precum și profesia soțului ei par să fi fost de mare ajutor în negocieri. Ursula von der Leyen este doctor în medicină și are un master în „Sănătate publică”, iar soțul ei, Heiko von der Leyen, este directorul medical al companiei biofarmaceutice din SUA, Orgenesis Inc., specializată în dezvoltarea de terapii celulare și genetice.

Publicația Politico a scris că CC (Curtea de Conturi) Europeană acuză Comisia că a refuzat să facă publice detalii privind modul în care a fost negociat cel mai mare contract de vaccinuri din UE. Politico mai notează că și ancheta Ombudsmanului European în această chestiune s-a lovit de un zid de tăcere. La momentul respectiv, Comisia a susținut că nu mai deținea mesajele text în dosar.