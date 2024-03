Condamnații care fug înainte să li se dea sentința vor plăti costurile pentru aducerea în țară. Proiectul, în ședința de guven/ VIDEO

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că proiectul care prevede că fugarul va suporta costurile aducerii sale în ţară este pe masa Guvernului.

Anul trecut, statul român a cheltuit peste 10 milioane de lei pentru a aduce în ţară fugari.

„Venim azi și cu noi prevederi capabile să descurajeze fenomenul condamnaților care părăsesc țara înaintea sentinței finale. Vedem deja că, în ultima vreme, tot mai mulți fugari celebri au fost aduși înapoi, primind acum și un spor de pedeapsă.

Prin proiectul dezbătut azi, vrem să îi punem și să plătească în plus, cum e firesc. Adică să suporte costurile operațiunilor derulate de stat pentru a-i găsi și aduce în țară!”, a declarat prim-ministru, în debutul ședinței Executivului.

Proiectul ministerului Justiției

Ministrul Justiției a explicat că aceste costuri pot fi diferite în funcţie de factori precum distanţa şi calea de aducere în ţară a fugarilor - terestră, aeriană.

„În primul rând, vorbim de situaţia în care pentru fugarii care se sustrag în cursul urmăririi penale sau a judecăţii, cheltuielile cu aducerea lor în ţară vor fi adăugate celor alte cheltuieli ocazionate de proces, şi anume costuri legate de expertiză, onorariu de avocat ş.a.m.d.

În cazul doi, pentru fugarii care se sustrag de la executarea pedepsei, (...), cheltuielile cu aducerea lor în ţară pot fi recuperate pe cale separată, printr-o acţiune civilă.

Am început să discut cu cei din ANP pe acest subiect, am început să discut cu toţi colegii mei în Parlament pentru că va trebui să găsim soluţia să adoptăm acest proiect foarte repede. E o cale prin care statul român va arăta că nu mai are niciun fel de înţelegere faţă de nişte oameni care sunt condamnaţi de justiţia românească”, a spus Alina Gorghiu în luna ianuarie.