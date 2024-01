Condimentul cu care veți slăbi rapid și vă va scădea colesterolul: i se mai spune 'aurul negru'

Acest condiment care ne încălzește nu numai că adaugă savoare mâncărurilor, ci și vindecă organismul. În antichitate era numit „aurul negru”. Dr. Avik Roy vorbește despre proprietățile vindecătoare ale piperului negru și capacitatea acestuia de a scădea colesterolul, arată Rador Radio România.

Istoric

Piperul a fost menționat pentru prima dată în sursele indiene, în urmă cu mai bine de trei mii de ani. Popular în India, condimentul se răspândește rapid în întreaga lume. Se crede că primul european care a gustat piper negru a fost Alexandru cel Mare. În antichitate, condimentul indian valora de două ori mai mult decât aurul. Astfel, Roma antică i-a răsplătit pe huni și vizigoți cu o tonă de piper pentru a le opri invaziile pentru o vreme. Condimentul din India a fost, de asemenea, favorit pentru strămoșii noștri.

Are un efect de vindecare asupra întregului organism

Doctorul spune că acesta ajută la pierderea în greutate. Piperina din piper negru previne formarea de noi celule adipoase. Îndepărtează toxinele. Substanțele active ale condimentului sporesc acțiunea enzimelor implicate în eliminarea toxinelor din organism. Previne dezvoltarea cancerului. Alcaloidul piperin are efect antitumoral. Normalizează digestia. Componentele biologic active ale piperului negru au un efect benefic asupra activității stomacului și intestinelor. Scade nivelul colesterolului. Prin reducerea nivelului de lipoproteine cu densitate scăzută, piperul negru joacă un rol important în prevenirea bolilor cardiovasculare.

„Piperul negru are proprietăți antioxidante puternice care ajută la combaterea radicalilor liberi. Astfel, protejează sistemul cardiovascular, ficatul și alte organe de diferite boli. Radicalii liberi sunt particule moleculare care promovează mutațiile ADN, provocând dezvoltarea tumorilor.

Pentru a preveni acest lucru, trebuie să renunțați la obiceiurile proaste și să fiți atenți să aveți o alimentație adecvată”, spune medicul. Piperul negru are un efect puternic asupra curățării tractului respirator superior, ajutând nu numai la vindecarea unei răceli obișnuite, ci și a bronșitei. Piperina, care face parte din condiment, are un efect expectorant, elimină sputa din plămâni și ajută la eliminarea rapidă a infecției. Piperina din piperul negru are, de asemenea, un efect pozitiv asupra funcției creierului. Această componentă este benefică pentru pacienții cu boli Alzheimer și Parkinson. Condimentul menționat are și un efect pozitiv asupra sistemului digestiv. Piperul negru promovează dezvoltarea bacteriilor bune, întărind astfel sistemul imunitar și protejându-l de viruși.