Sesiunea de dezbateri a Congresului Romilor a starnit un val de reactie entuzista la adresa presedintelui Partidei Romilor, Nicolae Paun. "Invitatii nostri nu sunt obisnuiti cu asemenea congrese, dar asa e la tigani!", a spus in deschidere Nicolae Paun, subliniind ca niciodata nu a fost organizat un asemenea eveniment in Romania si nici in Europa.

"Voi toti sunteti prietenii mei!, a subliniat presedintele Partidei Romilor.

Nicolae Paun a explicat motivul pentru care s- a organizat acest congres:"Am reusit sa mobilizam din 400 de comunitati, oameni care sunt activisti, care lucreaza in comunitate, nu sunt veniti de pe strada si ca sa umplem sala palatului. Este vorba despre o noua viziune a raportului dintre romi si institutiile statului. Dorinm ca viata comunitatilor de romi sa se schimbe. Este inedit, pentru ca 4150 de delegati vin si spun pe aceeasi voce, cu acelasi gand ca Romania are nevoie de romi si noi avem nevoie de Romania".

Presedintele Partidei Romilor a mai declarat ca din 1990 si pana azi Partida Romilor a jucat mai degraba un rol de avocat, iar prezenta lor politica este mica, "dar cu toate acestea, 15 ani lucrurile au stat in loc, nu s- a mai intamplat nimic. Patru-cinci domenii sunt prioritare, nu putem sa mai lasam asa, pentru ca lucrurile se agraveaza. (...) Am constatat ca in peste 400 comunitati de romi, peste 25.000 de copii care sunt la clasa zero sau care trebuie sa fie la gradinita nu sunt inscrisi in sistem.

Paun a mai vorbit si de abandonul de dupa clasa a VIII- a, pentru ca liceele sunt departe de comunitati. "Anual peste 50.000 de copiii de clasa a 8- a ii pierdem. Unde ii lasam pe acesti oameni? Abandonul scolar la noi este dramatic!" , a afirmat Nicolae Paun.

Referindu- se la dreptul la sanatate, presedintele Partidei Romilor a pus punctul pe i: "Inca apelam la babisme ca sa ne vindecam copiii, avem foarte multi batrani care nu reusesc sa fie integrati la medicul de familie, in peste 400 de comunitati nu avem un punct sanitar, pana vine Salvarea, mori cu zile!"

Liderul romilor a explicat si faptul ca 100.000 de locuinte ale romilor din Romania sunt fara documente, fara numar la poarta, fara canalizare, drumuri pietruite si electricitate. "Nu poti sa faci nimic daca nu ai un aliat politic!, a conchis liderul romilor, aratand ca Partida Romilor este dispusa sa lucreze cu toate partidele politice si sunt expusi la dialog. "Romii vor sa fie parte la dezvoltarea acestei tari....Vrem sa fim respectati si nu sa stam cu mana intinsa! ", a incheiat discursul liderul romilor, Nicolae Paun.