Controale ale polițiștilor din Capitală în noaptea de sâmbătă spre duminică: 18 permise reținute și aproape 50 de amenzi date

Poliţiştii din Capitală au reţinut, în urma controalelor făcute în noaptea de sâmbătă spre duminică, 18 permise de conducere reținute, au constatat 6 infracţiuni la regimul rutier şi au dat aproape 50 de amenzi în valoare de peste 43.000 de lei, conform news.ro.

”În noaptea de 16/17 Martie a.c., poliţiştii Brigăzii Rutiere au acţionat în mai multe zone de interes operativ aflate pe raza de competenţă în scopul prevenirii accidentelor de circulaţie produse pe fondul conducerii vehiculelor de către persoane aflate sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive. În urma controalelor efectuate, poliţiştii rutieri au aplicat 49 de sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 43.000 de lei şi au constatat 6 infracţiuni la regimul rutier”, anunţă duminică Brigada de Poliîiei Rutieră a Capitlalei

Cele şase infracţiuni constatate se referă la conducerea unui autovehicul sub influenţa substanţelor psihoactive (1), conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului (4) şi la conducerea unui autovehicul cu permisul suspendat (1).

De asemenea, au fost reţinute 18 permise de conducere: 2 pentru depăşirea regimului legal de viteză; 4 pentru nerespectarea culorii roşu a semaforului electric; 6 pentru infracţiunile la regimul circulaţiei pe drumurile publice; 5 pentru conducere sub influenţa alcoolului (contravenţie); 1 pentru adoptarea unui comportament agresiv în trafic.

Totodată, au fost reţinute 4 certificate de înmatriculare pentru deficienţele tehnice constatate.

Printre cei opriţi în ttrafic se află: un tânăr în vârstă de 21 de ani depistat pe o stradă din sectorul 4 în timp ce conducea un autovehicul sub influenţa alcoolului, având 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat; un bărbat în vârstă de 34 de ani oprit pe o stradă din sectorul 2 şi găsit sub influenţa substanţelor psihoactive; un bărbat în vârstă de 45 de ani care a condus un autovehicul pe o stradă din sectorul 2, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, cu 0,72mg/l alcool pur în aerul expirat; un bărbat în vârstă de 34 de ani depistat conducând un autoturism pe o stradă din sectorul 3 având dreptul de a conduce suspendat.