Copiii care au protestat în Rusia au fost săltați: la 7-8 ani au fost duși cu duba la secție/ Foto

Mai mulți copii, cu vârste de sub 10 ani, care ieșiseră împreună cu părinții la protestele din Rusia au fost arestați. Un deputat de opoziție din Rusia, Ilia Iașin, a publicat imagini în care apar copii în secția de poliție și chiar în spatele gratiilor din duba poliției.

Micuții au flori în mâini, iar o fată ține un banner pe care scrie „Fără război”, în rusă. În jurul cuvintelor sunt pictate steaguri mici rusești și ucrainene.

În dreapta, pe pancartă, e o mică inimă roz, cu sensul „Rusia plus Ucraina egal dragoste”. Într-o altă fotografie, copii se văd printre batele metalice din interiorul dubei. O altă poză sugerează că micuții au fost duși la o secție de poliție, informează stiri.md

„Nimic ieșit din comun: doar copii în dube cu pancarte anti-război. Asta este Rusia lui Putin, oameni buni. Trăiți aici”, a spus Ilia Iașin.

Russia.

Moscow.

Today.



Four child (all 7 e.o.) was arrested!!!

They, together with their mothers, wanted to put flowers and their drawings at the Ukrainian embassy in Moscow. https://t.co/Luk5OmEA5C