Cornel Nistorescu, șocat după declarația lui Ludovic Orban despre dărâmarea Guvernului Dăncilă: 'Miroase a trădare de țară'

Jurnalistul Cornel Nistorescu a comentat în Cotidianul declarațiile făcute de premierul României, Ludovic Orban, la Zagreb, în timpul congresului PPE. Orban susținea că „am descoperit o situație injustă. PPE nu avea majoritate în Comisia Europeană. Socialiștii aveau 10 comisari și popularii europeni aveau 9 comisari. Am decis în România să nu acceptăm această situație injustă, pentru că cetățenii au vrut să ofere majoritatea popularilor europeni. Așadar, am schimbat guvernul socialist cu unul popular european și am numit un comisar PPE din partea României, pe Adina Vălean. Este contributia noastră modestă”

Cornel Nistorescu este de părere că președintele Klaus Iohannis și președintele PNL Ludovic Orban au hotărât să schimbe guvernul PSD-ALDE pentru a obține o majoritate pentru populari față de socialiști.

„ Dacă Viorica Dăncilă izbutea să desemneze un comisar european, scorul era 10-9 pentru socialiști. Dacă Ludovic Orban și Klaus Iohannis au desemnat-o pe Adina Vălean, raportul a devenit 10-9 în favoarea PPE. (...)

Are o legătură planul PPE de a avea 10 comisari cu moțiunea de cenzură? Și cum a fost obținut de cei doi votul care a dus la căderea guvernului Dăncilă? Cine a mai pus umărul? Cu alte cuvinte, ce servicii secrete și ce procurori din DNA sau din Parchetul General au racolat parlamentari?

Fără nici o îndoială ne aflăm în fața unei probe, a unei mărturisiri șocante făcută de premierul României într-un congres european. Autodenunțul lui Orban poate fi subiect de dezbătut și în Parlamentul European. Un guvern român a fost dat jos pentru un interes politic extern. Este prima mare gravitate! Forțe politice externe, împreună cu președintele Iohannis (a mărturisit singur că dărîmarea guvernului Dăncilă a fost principalul succes al mandatului său) și cu președintele PNL, susținut de partidul său și de încă niște grupări și partidulețe, au răsturnat un guvern legitim. Operațiunea miroase a trădare de țară și arată ca o încălcare gravă a Constituției României”, a comentat Cornel Nistorescu într-un editorial în Cotidianul.