Creşteri cu 14,7% la traficul de persoane prin punctele de frontieră şi cu 11,1% la traficul de mijloace de transport, informează poliția de frontieră

În primele 11 luni ale anului 2023 s-au înregistrat creşteri cu 14,7% la traficul de persoane prin punctele de frontieră şi cu 11,1% la traficul de mijloace de transport, informează duminică poliţia de Frontieră Română.

Astfel, valorile de trafic de persoane înregistrate în punctele de control trecere frontieră au fost de 61.856.836 treceri persoane (44.208.967 treceri ale cetăţenilor UE şi 17.647.869 treceri ale cetăţenilor non - UE). În comparaţie cu perioada similară 2022, când valorile de trafic persoane au fost de 53.913.209, se înregistrează o creştere cu 14,7%.

Cel mai mare trafic de persoane prin punctele de trecere a frontierei se înregistrează la graniţa cu Ungaria - 14.794.703 persoane, cu 4.9% mai mare faţă de perioada similară a anului trecut. Acest clasament este urmat de Republica Moldova, cu 9.654.386 (+14,7%), Bulgaria - 8.417.079 persoane (+12,8%), Ucraina - 4.729.125 persoane (+25,3%) şi Serbia - 2.963.929 persoane (+25,6%), se arată într-un comunicat transmis de IGPF.

În ceea ce priveşte tipul de frontieră, creşteri importante s-au înregistrat la frontiera aeroportuară - 21.059.533 persoane, cu 19,7% mai multe decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce la frontiera maritimă am înregistrat 238.081 persoane, creşterea fiind de 14,7%.Luna cu cel mai mare trafic de persoane prin punctele de trecere a frontierei a fost august, când cifra totală a fost de 3.950.519 persoane, iar cel mai mic trafic a fost înregistrat în luna februarie, cu 1.948.296 persoane, menţionează sursa citată.Referitor la traficul cetăţenilor români prin punctele de trecere a frontierei, acesta a crescut, în total, cu 12,4%, comparativ cu primele 11 luni 2022, atât pe sensul de intrare (+12,3%), cât şi pe cel de ieşire (+12,4%).În perioada analizată, valorile de trafic pentru mijloacele de transport înregistrate în punctele de control trecere frontieră au fost de 15.762.902 treceri ale mijloacelor de transport, cu 11,1% mai mari comparativ cu perioada similară 2022. Astfel, am înregistrat creşteri de 14,8 % a numărului autoturismelor - 8.484.336 treceri, dar şi la automarfare (+4,3%), microbuze (+14,4%), trenuri (+10,9%) şi aeronave (+10%). Cea mai mare creştere s-a constatat că fiind însă la autocare, cu un plus de 20,2% (de la 171.672 în anul 2022, la 206.288 în 11 luni 2023).Pe secţiuni de frontieră, creşterea cea mai mare a traficului mijloacelor de transport se înregistrează la frontiera cu Ucraina (29%). Ca şi în cazul traficului de persoane, cele mai aglomerate luni în ceea ce priveşte traficul mijloacelor de transport au fost iulie şi august, cu aproape 900.000 pe fiecare lună.Pentru a asigura măsurile necesare de control documente şi fluidizare, poliţiştii de frontieră au utilizat adeseori la maximum capacitatea punctelor de trecere, iar în funcţie de trafic, au suplimentat arterele de control pe sensul de intrare sau ieşire din ţară. Acolo unde situaţia a impus-o au fost folosite, inclusiv, echipamentele mobile de control aflate în dotarea poliţiştilor de frontieră.Ca de fiecare dată, Poliţia de Frontieră Română a acţionat în sistem integrat alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, în special pentru fluidizarea traficului de persoane şi mijloace de transport în mod eficient, dar şi pentru gestionarea cazurilor apărute, se subliniază în comunicatul citat.