Crimă la Constanța: o tânără și-a ucis colega! Era sătulă să mintă pentru ea: își înșela iubitul / cadavrul, 'găsit cu fața desfigurată' (surse)

Descoperirea cadavrului sub o bancă dintr-un parc din municipiul Mangalia a fost făcută de un bărbat care intenţiona să meargă la pescuit, acesta declarând jurnaliştilor că victima avea "faţa desfigurată total" şi "înţepătură la gât", informează Agerpres.

"Pe la cinci şi un sfert mă duceam la pescuit şi trecând pe aici, că stau aproape, am crezut iniţial că este un câine. Când am văzut că este o fiinţă umană am încercat să o trezesc. Am dat să o trezesc, nu a mişcat deloc. Am cerut ajutor la doi băieţi din parcare, eram speriat. (...) Au sunat la Poliţie, a venit repede Salvarea. Fata era chircită sub bancă (...), era înghesuită acolo, faţa ei era desfigurată total, nu se mai cunoştea nimic. M-a apucat plânsul. (...) Avea părul creţ, negru, brunetă. Am intrat într-o spaimă ..., nu avea faţă deloc, era bătută faţa ca să nu se cunoască, avea la gât, undeva, înţepături (...). Când au venit legiştii, au constatat că era moartă de cinci ore. Era moartă. La miezul nopţii nu umblă nimeni pe aici", a declarat bărbatul jurnaliştilor din presa locală.

Ce spune IPJ

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa a informat că, duminică, în jurul orei 5,30, poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Mangalia au fost sesizaţi cu privire la faptul că, într-un parc din municipiul Mangalia, se află cadavrul unei persoane de sex femeiesc.

"Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă", a transmis IPJ, printr-un comunicat de presă.

Cadavrul prezenta urme de violenţă, echipajul medical declarând, ulterior, decesul.

Cercetările sunt continuate în acest caz de poliţişti din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

În urma acestora, a fost stabilită identitatea persoanei vătămate, ca fiind o femeie, de 18 ani, din județul Vaslui.

Tot ca urmare a investigațiilor efectuate, a fost identificată și o persoană, de 18 ani, față de care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța”, transmite Poliția.

Cine ar fi comis crima

Surse apropiate de anchetă susțin pentru STIRIPESURSE.RO că omorul a fost comis de o altă tânără, colega victimei. Lucrau amândouă - cameriste la un hotel din Saturn și erau colege de cameră, într-o cameră de hotel din Mangalia. S-au certat pentru că victima își înșela iubitul, iar autoarea trebuia să mintă pentru ea, spun sursele citate.