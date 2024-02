Cristian Popescu Piedone anunță că va candida la Primăria Capitalei: Mesaj special pentru Gabriela Firea

Cristian Popescu Piedone a anunțat că va candida la Primăria Capitalei. Edilul spune că nu e un competitor pentru Gabriela Firea, ci merge pe un drum separat.

Acesta e dispus și la o alianță cu PSD, cu condiția să fie candidatul

„Voi candida la Primăria Capitalei din partea PUSL. Ce n-au ei, eu am! Am suportul electoratului. Mi-a venit rândul biologic, am 30 de ani de administrație! M-ați luat prea brutal. Nu voi stinge nimănui lumina. Sunt culuare de zbor diferite. Pe Gabriela Firea o respect, o apreciez asta nu înseamnă că fiecare cu culoarul lui de zbor. Toți plecăm cu șanse egale, ne naștem egali în fața lui Dumnezeu. Eu am depus 30 de ani jurământul în fața cetățenilor. În administrație nu mai pot fi decât vioara 1.

Într-un sondaj de tip Omnibus al Centrului de Sociologie Urbană și Regională - CURS publicat azi 25 februarie 2024 primarul Sectorului 5 se bucură de o intenție de vot de 10% - DETALII.