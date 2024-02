VIDEO Criza escaladează treptat între Ucraina și Polonia: fermierii plonezi blochează camioanele care vin și din Lituania, după Germania și Ucraina

Protestatarii din Polonia plănuiesc să oprească și să verifice la punctul de control dintre orașul lituanian Kalvarija și orașul polonez Budzisko toate vehiculele care ar putea transporta cereale ucrainene sau alte produse agricole. Acțiunea de protest este programată să înceapă pe 1 martie.

Karolis Pečinskins, co-organizator al protestului de la granița cu Lituania, într-un comentariu pentru LRT: „Protestul urmează să înceapă pe 1 martie la ora 10:00. Nu va fi o blocare completă a trecerii frontierei. Noi, fermierii, împreună cu autoritățile poloneze, am dori să verificăm ce se transportă în camioane, acordând o atenție deosebită acelor vehicule care ar putea transporta produse agricole”, a spus Pečinskis.

„Punem un obstacol fenomenului pe care îl numim carusel de cereale. Grâul ucrainean intră în Polonia ca tranzit, acest lucru este permis de embargo. Mașina merge apoi în Lituania, dar după ce trece granița polono-lituaniană, vehiculul nu mai este urmărit de serviciile poloneze. Apoi camionul cu cereale se întoarce la graniţă şi schimbă documentele, iar marfa devine o marfă care intră liber în Polonia”, a explicat organizatorul motivul protestului.

În același timp, protestatarii nu vor opri mașinile, cisternele cu benzină, mărfurile industriale sau camioanele care transportă animale.

Fermierii polonezi continuă să blocheze traficul pentru camioane la șase puncte de control, cu 2.200 de camioane la coadă. Protestatarii blochează în mare parte circulația camioanelor care merg din Ucraina în Polonia. Ucraina a cerut Poloniei să găsească și să-i pedepsească pe cei responsabili pentru vărsarea cerealelor ucrainene la graniță. Ambasada Ucrainei lucrează deja cu poliția poloneză în această chestiune.

Fermieri polonezi au blocat luni un important punct de frontieră cu Germania, la Slubice, pentru a protesta faţă de reglementările verzi ale Uniunii Europene şi importurile de cereale ucrainene în UE, relatează AFP, arată Agerpres.

Protestatarii au instalat tractoare începând de duminică de-a curmezişul autostrăzii A2, blocând acest punct de trecere situat la sud de orăşelul polonez Slubice, pe care fluviul Oder îl desparte de oraşul german Frankfurt-pe-Oder. 'Noi, agricultori polonezi, suntem aici pentru că nu acceptăm reglementările verzi ale Uniunii Europene' şi 'importul necontrolat de cereale venite din ţări din afara UE', a declarat pentru AFP Christopher Janicki, un manifestant.

Blocada, care era prevăzută iniţial să dureze 25 de zile, urma să ia sfârşit în cursul după-amiezii, agricultorii răzgândindu-se după discuţii cu localnici, oameni de afaceri şi transportatori.

Proteste ale agricultorilor au loc de mai multe săptămâni în Polonia, unde aceştia blochează drumurile şi posturile de frontieră cu Ucraina.

Polonia se numără printre cei mai mari susţinători ai Ucrainei după declanşarea ofensivei ruse în februarie 2022.

Relaţiile dintre cele două ţări vecine s-au tensionat însă în ultimele luni din cauza unor diferende comerciale, mai ales a deschiderii de către Bruxelles a frontierelor UE pentru produsele agricole ucrainene care, potrivit fermierilor polonezi, nu respectă normele UE. 'Agricultorii polonezi au hambarele pline şi nu îşi pot vine marfa. Dacă nu putem vinde cereale, nu putem să câştigăm bani şi să continuăm producţia', a explicat Janicki.

Aproape de frontiera comună s-au înregistrat cazuri izolate de produse agricole aruncate pe autostrăzi sau pe căile ferate.

Vineri, guvernul polonez a declarat pentru AFP că Varşovia şi Kievul sunt 'departe de un acord' cu privire la importurile de produse agricole ucrainene.

La rândul său, prim-ministrul ucrainean Denis Şmîhal a spus că Ucraina îşi rezervă 'dreptul de a aplica măsuri de retorsiune'.

Vicepremierul ucrainean Oleksandr Kubrakov a cerut luni Poloniei să ia măsuri împotriva protestatarilor care aruncă cerealele din mijloacele de transport cerealele provenite din Ucraina, informează Reuters.

La sfârşitul săptămânii trecute, într-o gară din Polonia au fost distruse circa 160 de tone de cereale ucrainene, în contextul unor proteste ample ale agricultorilor polonezi la frontieră.

Kubrakov a afirmat în reţeaua X că polonezii au acţionat cu "impunitate şi iresponsabilitate", iar vinovaţii trebuie "găsiţi, neutralizaţi şi pedepsiţi". "Două state europene prietene şi civilizate sunt interesate de asta", a adăugat el.

Fermierii polonezi care protestează împotriva concurenţei ucrainene, pe care o consideră neloială, precum şi a reglementărilor de mediu ale Uniunii Europene au blocat luna aceasta puncte de trecere a frontierei cu Ucraina şi mai multe şosele şi au aruncat intenţionat din vagoane produsele agricole ucrainene.

Nu este prima dată când la frontiera polono-ucraineană au loc astfel de incidente, remarcă agenţia citată.

Duminică, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că pentru ţara sa este important să aibă în continuare relaţii strânse cu Polonia, însă Kievul este gata să protejeze activităţile economice afectate de blocajele la frontieră din partea protestatarilor polonezi.

O sută şaizeci de tone de cereale ucrainene au fost distruse într-o gară din Polonia pe fondul protestelor masive, a declarat duminică un înalt oficial ucrainean, vorbind despre un nou 'caz de impunitate şi iresponsabilitate', transmite Reuters.

Fermieri polonezi care protestează împotriva a ceea ce denunţă a fi o concurenţă neloială din partea Ucrainei, precum şi împotriva reglementărilor de mediu ale Uniunii Europene, au blocat treceri de frontieră şi autostrăzi, şi au vărsat produse agricole ucrainene din vagoane de tren.

'Aceste fotografii arată 160 de tone de cereale ucrainene distruse. Cerealele erau în tranzit spre portul Gdansk şi de acolo spre alte ţări', a scris vicepremierul Oleksandr Kubrakov pe reţeaua X, cu imagini ale unor movile de cereale aruncate din vagoane de tren.

'Al patrulea caz de vandalism în gări poloneze. Al patrulea caz de impunitate şi iresponsabilitate', a adăugat el.

Lidia Kowalska, purtătoare de cuvânt a poliţiei din oraşul polonez Bydgoszcz (nord), a declarat pentru Reuters că incidentul a avut loc lângă satul Kotomierz şi că produsul agricol împrăştiat a fost porumb.

'Detaliile şi circumstanţele sunt în curs de investigare. La ora 09.30 am primit un raport despre cereale care au fost vărsate, şi a reieşit că a fost vorba de opt vagoane', a spus ea.

Poland - Over 160 tons of Ukrainian grain was spilled from the freight train wagons in the village of Kotomierz, near the Ukrainian border.



EU agriculture ministers will meet in Brussels on today to discuss proposals aimed at changing some regulations.#FarmerProtest2024 pic.twitter.com/IjzEWzhewN