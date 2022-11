Cultura rusă, aruncată 'la gunoi' de consilierul lui Zelenski! Podoliak: 'Furt, jefuirea, distrugerea patrimoniului cultural al altora!'

Furtul, jefuirea, distrugerea patrimoniului cultural al altora, așa descrie consilierul președintelui Ucrainei cultura rusă „modernă”, totul în contextul războiului din Ucraina.

„Vrei să vorbim despre cultură? Rusia jefuiește total orice centru al culturii ucrainene, ia totul din muzeele noastre. Muzeele din Kherson au fost complet jefuite. Furtul, jefuirea, distrugerea patrimoniului cultural al altora - acesta este adevăratul conținut al 'culturii ruse' moderne...”, a spus Mihailo Podoliak, consilierul şefului cancelariei prezidenţiale de la Kiev.

Ministrul româm al Culturii, Lucian Romaşcanu, a afirmat că a discutat cu omologul ucrainean, Olexandr Tkachenko, despre ”posibilul furt al pisaniilor moldoveneşti ale lui Ştefan cel Mare din Muzeul de Istorie al oraşului Herson de către agresorii ruşi”, potrivit news.ro. Romaşcanu a menţionat că există date privind furturi de picturi din muzee din Mariupol şi de artefacte din aur din Melitopol. ”Despre situaţia din Herson, având în vedere situaţia de acum de pe teren, nu există informaţii certe, dar avem promisiunea unei verificări a celor semnalate de noi cât de curând posibil”, arată oficialul.

Want to talk about culture? Russia totally robs any centers of Ukrainian culture, takes away everything from our museums. Kherson museums were completely looted. Theft, looting, destruction of cultural heritage of others – it's the true content of modern "Russian culture"...