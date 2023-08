Cum arată acum Grecia și insulele turistice mistuite de incendii: când și-ar putea relua turiștii vacanțele/ Video + Foto

Mii de turiști și locuitori au fost evacuați din orașele de la nord de capitala Greciei, Atena, în timp ce incendiile de vegetație se extind în întreaga țară.

Vânturile puternice și temperaturile ridicate fac dificilă controlarea incendiilor, care au ucis cel puțin două persoane, inclusiv un pompier.

Norii imenși de fum și cenușă din apropierea Atenei au făcut ca unele persoane din această zonă să fie forțate să își părăsească locuințele.

Au fost raportate peste 150 de incendii. Șase zone au fost plasate în stare de alertă maximă.

Grecia, la fel ca multe părți ale Europei, s-a confruntat în această vară cu fenomene meteorologice extreme. Premierul Kyriakos Mitsotakis a declarat că incendiile au arătat "realitatea schimbărilor climatice".

Sute de pompieri încearcă să controleze incendiile cu ajutorul a aproximativ 20 de avioane speciale cu instalații de apă. Pompieri și avioane suplimentare sunt trimise din țări precum Marea Britanie, Franța și SUA.

Guvernul britanic a declarat că ministrul de interne Priti Patel a trimis "pompieri cu experiență" după ce a fost martor la "efectul devastator" al incendiilor în timp ce se afla în Grecia la începutul acestei săptămâni.

Se așteaptă ca incendiile să continue să ardă și să se extindă, în ciuda unei scăderi a temperaturilor la aproximativ 35C (95F), de la peste 40C la începutul acestei săptămâni.

Mii de persoane au primit anterior ordinul de a-și părăsi locuințele din afara Atenei, în timp ce incendiul a distrus case, mașini și întreprinderi.

Incendiile au făcut ravagii și pe insula vecină Evia, precum și în zonele din apropierea Olimpiei antice, locul de naștere al Jocurilor Olimpice.

Ministrul guvernului Nikos Hardalias a declarat că pompierii se confruntă cu condiții extrem de periculoase.

"Incendii sălbatice de o intensitate și răspândire fără precedent, toate forțele noastre duc lupta zi și noapte pentru a salva vieți, împreună cu voluntarii", a spus el.

Sute de locuitori și turiști din Evia au fost evacuați cu ajutorul feriboturilor și bărcilor de pescuit, în timp ce incendiile de vegetație s-au apropiat de țărmurile insulei.

"Vorbim despre apocalipsă, nu știu cum să o descriu", a declarat Sotiris Danikas, un oficial al pazei de coastă de pe insulă, pentru postul de televiziune ERT.

