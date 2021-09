Cupa Regelui la Fotbal, pe noul stadion din Ghencea

Cupa Regelui la Fotbal are loc în perioada 10-12 septembrie, cadrul Complexului Sportiv Steaua București, sub sub Înaltul patronaj al Casei Regale a României. Competiția este adresată copiilor, având a start 1575 de sportivi, din 105 echipe, fiind unul dintre cele mai mari turnee de fotbal juvenil.

Evenimentul este la prima ediție și se desfășoară în weekend, pe parcursul a 3 zile, pe 7 mini terenuri de fotbal din cadrul Complexului Sportiv Steaua București. Competiția se desfășoară la nivel național și se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, atât fete cât și băieți.

„Scopul acestei inițiative este de a veni în întâmpinarea nevoilor celor mici, vizând încurajarea activității sportive în rândul acestora și dezvoltarea armonioasă prin sport”, spun organizatorii, Primăria Sectorului 5, prin Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache și Asociația Club Sportiv Sportul București.

„Fotbalul este un sport foarte îndrăgit și des practicat, motiv pentru care Asociația Club Sportiv Sportul București este preocupată de implicarea în acordarea de șanse egale în rândul copiilor și, în același timp, de descoperirea talentelor.”, se mai spune în comunicatul organizatorilor.

Evenimentul se va desfășura cu respectarea tuturor măsurilor instituite la nivel național pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului COVID-19.

Programul competiției se va desfășura astfel:

Ziua 1: 10 septembrie 2021, 09:00-18:00

Ziua 2: 11 septembrie 2021, 09:00-12:00

Ziua 3: 12 septembrie 2021, 09:00-15:00

În cadrul competiției, toți copiii vor primii medalii și diplome, iar primele patru locuri din fiecare grupă vor fi premiate.

În ultima zi de competiție, pe 12 septembrie 2021, de la ora 12:00, pe Stadionul Central al Complexului Sportiv Steaua București va avea loc Festivitatea de premiere a evenimentului Cupa Regelui la Fotbal, ediția I.

În cadrul evenimentului vor participa oficialități din cadrul Casei Regale a României, reprezentanți ai Administrației publice centrale și locale, diplomați și oficiali guvernamentali, precum și personalități marcante din lumea sportului.