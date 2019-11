Cutremur devastator în Albania - Bilanțul victimelor crește de la o oră la alta / FOTO & VIDEO

Cutremurul cu magnitudinea de 6,3 grade produs marți dimineață în apropierea capitalei Tirana a determinat moartea a cel puțin patru persoane și rănirea altor 150, conform informațiilor transmise de sursele locale, citate de contidianul The Washington Post, scrie Mediafax.

Victimele din rândul populației au fost însoțite de prăbușirea mai multor clădiri din regiunea afectată, conform oficialilor locali. Autoritățile de la Tirana fac apel la evacuarea locuințelor supuse riscului prăbușirii de către populația aflată în pericol.

Un seism cu magnitudinea preliminară de 6,3 grade s-a produs marți dimineață în Albania, la aproximativ 40 de kilometri de capitala țării, Tirana, conform site-ului Centrului Seismologic European – Mediteranean (CSEM). Cutremurul a avut loc la ora locală 03:54 (ora României, 04:54), în vestul Albaniei, la adâncimea de 30 de kilometri. Epicentrul seismului a fost la 10 kilometri nord de localitatea Durrës şi la 44 de kilometri vest de Tirana.

O replica cu magnitudinea de 5,4 grade s-a înregistrat la ora locală 6:08, (ora României, 7:08), la o adâncime de 10 km, având epicentrul la o distanță de 47 de kilometri nord-vest de capitala Tirana și la 27 de kilometri nord de localitatea Durres.

These are images coming from Durres. Media reports about people stuck in their apartments, electricity cut and collapse of entire buildings. At the moment, all safe #earthquake #Albania pic.twitter.com/0ZK6PpwCQI — Celik Rruplli (@Celikso) November 26, 2019