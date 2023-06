De ce nu și-a trimis PNL prima linie în Guvern. Explicațiile lui Gheorghe Flutur

Prim-vicepreședintele PNL Gheorghe Flutur a explicat miercuri, la TVR Info, că președintele PNL și secretarul general PNL nu au mai continuat în Guvern, iar niciunul din cei 4 prim-vicepreședinți PNL nu au intrat în Executiv pentru că liberalii are „o gândire foarte pragmatică”.

„Am cântărit foarte bine ce facem, oamenii cu atribuții importante trebuie sa fie la partid pentru ca vine perioada electorala si oamenii specializati in Parlament si Guvern. PNL are o gandire foarte pragmatica. Avem nevoie de oameni care sa performeze din Guvern și oameni care sa se implice avand in vedere anul electoral ce urmează. PNL evaluează și calculeaza pentru ca avem provocări în perioada următoare”, a explicat Flutur.

„Sunt convins ca domnul Ciucă va avea mai mult timp pentru PNL. Este un om cu decenta, cu responsabilitate, noi PNL suntem mândri că avem un om cu potențial pentru următoarele alegeri”, a adăugat Flutur.

Colaborare cu UDMR

„Îmi pare rău ca UDMR nu mai este cu noi, în numele PNL le mulțumesc, dar în cadrul negocierilor se pot intampla si astfel de lucruri, coaliția a decis micșorarea numărului de ministere. Personal sunt pentru o colaborarea parlamentara cu UDMR, au avut oameni care au performat și trebuie sa ținem cont de acest lucru. Dacă în discuția politica vom putea beneficia de un sprijin parlamentar, este posibil sa avem o discuție”, a menționat liberalul.