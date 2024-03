De cine îi este frică lui Nicușor Dan: 'Asta e lupta!'

Nicușor Dan a afirmat că în lupta pentru Primăria Capitalei, are un singur contracandidat important, și anume PSD, nefiind important cine este persoana desemnată de social-democrați pentru a candida. El a mai spus că, dacă ar candida independent, Gabriela Firea nu ar avea șanse de câștig în fața sa pentru că „a fost un primar slab“ și „a ținut-o numai în petreceri, cu iepurași“.

„Toată povestea asta asta hai sa dăm Bucureștiul la schimb cu altceva numai interes public nu este. Nu știu intenția partidelor, dar este important să subliniez că am o cotă de încredere semnificativă, de 39%, conform sondajului menționat. PSD-ul are o intenție de vot de 30% în București. Dat fiind că alegerile sunt într-un singur tur, competiția va fi între mine și candidatul PSD, oricare ar fi acela(...). Cu aproximativ 10 zile în urmă, am văzut un sondaj în care era inclusă posibilitatea candidaturii Gabrielei Firea. Scenariul prezentat era în cazul în care alianța avea un alt candidat, Sebastian Burduja. Este important să înțelegem că aceste cifre reflectă contextul electoral actual. Avem un partid cu un bazin mare - PSD, eu sunt un candidat de dreapta si asta va fi lupta. Contează mai puțin cine va fi candidatul susținut de PSD. Asta e bătaia: între dreapta și PSD. Pentru că e într-un singur tur și eu sunt primar în funcție și am intenția asta de vot, eu sunt cel mai bine clasat pe partea dreapta“, a afirmat Nicușor Dan, într-o intervenție telefonică în direct, la B1 tv.

Cât despre Gabriela Firea, actualul edil al Capitalei spune că nu reprezintă un contracandidat de seamă dacă nu ar avea susținerea PSD, pentru că a „a fost un primar slab. A ținut-o numai în petreceri, cu iepurași“.

„PSD a avut 12 ani de mandat. Cu toate acestea, am realizat mai multe lucruri în termen de 3 ani decât PSD-ul în 12 ani. Acesta este punctul de diferențiere pe care îl promovăm.

Firea, așa cum am menționat anterior, a fost un primar slab. A adus compania de termoficare în faliment, așa cum chiar ea a spus la final de mandat, că Primăria este în faliment. Nu a început niciun proiect major, a ținut-o numai în petreceri, cu iepurași. Deși are notorietate și intenție de vot, există un bazin de oameni ai PSD-ului și orice candidat PSD este un contracandidat cu care trebuie să ne confruntăm.

Invităm pe toată lumea să se informeze și să compare ce am realizat noi în 3 ani cu ce a realizat PSD-ul în 12 ani. Aceasta ar trebui să fie măsura pe care o folosim pentru evaluarea candidaților“, și-a exprimat viziunea Nicușor Dan.