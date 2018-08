Decizie INCENDIARĂ a judecătorilor în dosarul privind dispariția tezei de doctorat a lui Florian Coldea

Deznodământ neașteptat în dosarul disparitiei tezei de doctorat a lui Florian Coldea. Magistrații de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 au luat o decizie la care nimeni nu se aștepta.

"Dosarul privind disparitia tezei de doctorat a generalului Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, a fost clasat de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3.

Dosarul fusese deschis in martie 2017, ca urmare a unei plangeri formulata de Biblioteca Nationala care reclama disparitia din gestiune a tezei intitulata "Managementul schimbarii in serviciile de informatii".

In 23 martie 2017, Parchetul a declansat urmarirea penala in rem pentru neglijenta in serviciu. In sesizarea semnata de Octavian Gordon, managerul Bibliotecii in 2017, se arata ca disparitia tezei a fost constatata atunci cand o persoana a dorit sa o citeasca", scrie Ziare.com.

