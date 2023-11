Dezvăluiri cutremurătoare! Ce i-a apărut pe chip Ronei Hartner chiar înainte să moară. 'În momentul acela a plecat'

Vestea tragică a trecerii în neființă a Ronei Hartner a șocat întreaga țară. După o lungă și grea luptă cu boala, a murit la vârsta de 50 de ani. Înainte de a părăsi această lume, artista a trăit ultimele clipe în compania sorei sale, Rinda Hartner.

Rinda Hartner a dezvăluit detalii cutremurătoare despre cum și-a petrecut sora sa ultimele clipe din viaţă.

Rona Hartner s-a confruntat cu recidiva cancerului în vara acestui an, după ce fusese declarată vindecată în urmă cu trei ani. Sora ei, Rinda Hartner, a făcut mărturisiri dureroase despre ultimele clipe ale vedetei. Aceasta a dezvăluit că vedeta a trăit liniștită în ultimele momente ale vieții datorită tratamentului, iar chipul său s-a luminat într-un mod special. Sora sa a fost alături de ea, iar în dimineața tragică, în timp ce schimbau medicamentele, a văzut un zâmbet pe chipul surorii ei, moment în care aceasta a plecat din lumea noastră.

„Am stat de vorbă cu ea și la un moment dat am văzut-o că a zâmbit și i s-a luminat fața. Am întrebat-o pe cine vede de se bucură așa, iar în momentul acela a plecat cu zâmbetul pe buze!”, a mărturisit Rinda Hartner pentru Click!, anun'[ romaniatv.net.

„Este foarte greu pentru noi, mai ales pentru mama noastră care nu acceptă încă faptul că i s-a pierdut unul dintre copii. Eu am avut șansa să fiu în ultimele clipe cu ea, am venit direct din Canada, m-a dus direct la spital, în Franța, și am stat cu ea toată noaptea. Suferința ei era calmată de medicamente, era liniștită”, a mai spus Rinda Hartner.