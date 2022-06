Diploma Show, festivalul dedicat noii generaţii de creatori români, deschide înscrierile pentru ediţia a IX-a

Diploma Show, singurul festival dedicat noii generaţii de artişti, arhitecţi şi designeri români, dă startul call-ului de proiecte pentru ediţia din toamna acestui an, care va avea loc între 7 şi 16 octombrie, potrivit news.ro.

Până la data de 8 iulie, absolvenţii promoţiei 2022 îşi pot înscrie online lucrările de diplomă, pentru a fi selectate şi prezentate la festivalul de la Combinatul Fondului Plastic, organizat de The Institute.

Proiectele înscrise vor fi evaluate şi selectate cu ajutorul unui board creativ format din peste 50 de specialişti seniori consacraţi din industriile creative şi arte vizuale, de la designeri, artişti, manageri culturali până la galerişti, arhitecţi şi curatori.

Cele mai bune proiecte vor fi expuse şi promovate în cadrul ediţiei a IX-a Diploma Show, care îşi propune să aducă împreună industriile creative, dar şi să faciliteze conexiunea între noua generaţie de creatori şi publicul larg. Aşadar, programul Diploma Show din acest an va consta atât în happening-uri multidisciplinare dezvoltate de tineri din universuri artistice complementare, în urma cărora vor rezulta instalaţii şi produse artistice destinate publicului larg, cât şi tururi ghidate şi contexte de meet & greet dedicate comunităţilor creative.

O schimbare importantă în acest an constă în schimbarea denumirii festivalului, ce devine Diploma Show. Sub brandul Diploma, vor fi dezvoltate în continuare activităţi şi iniţiative pe tot parcursul anului, cu scopul de a crea o comunitate ce dialoghează permanent, precum şi contexte multiple pentru ca aceasta să se întâlnească.

Mai exact, brandul Diploma constă în prezent în: Diploma Show, festivalul din toamnă; Art In Progress, o serie de expoziţii multidisciplinare ce aduce în faţa publicului larg conţinut artistic creat în ultimii 5 ani de către artişti tineri emergenţi, respectiv prezentarea şi promovarea permanentă a portofoliilor online ale alumnilor şi foştilor participanţi de la ediţiile trecute ale festivalului Diploma Show.

„În cele opt ediţii de până acum, ne-am propus - şi am reuşit - să fim un susţinător al creativilor români aflaţi la început de drum şi să le oferim vizibilitate atât în faţa profesioniştilor seniori, cât şi pasionaţilor de artă şi publicului larg. Prin tot ceea ce vom face sub umbrela Diploma şi de acum înainte, ne dorim să continuăm acest avânt şi să fim alături de noua generaţie de creatori, ce aduce o efervescenţă de care avem nevoie cu toţii în mişcarea artistică contemporană din România”, a declarat Andrei Borţun, CEO The Institute.