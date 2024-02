Doar două valize de persoană și amenzi usturătoare, de la 1 martie: Reguli noi în trenurile din Italia

Noile reguli de transport al bagajelor în Italia, pentru trenurile Frecce ale Trenitalia, în vigoare de la 1 martie, prevăd transportul gratuit pentru toată lumea până la maximum două valize de pasager, dar mai ales trebuie să se acorde atenție dimensiunilor valizelor. Pentru cei care nu se conformează, se aplică sancțiuni de 50 de euro și vor trebui să își descarce și bagajele.

Noi reguli de transport al bagajelor pentru cei care călătoresc cu trenurile Frecce de la Trenitalia. Începând cu 1 martie 2024, de fapt, vor intra în vigoare noile reglementări ale companiei de transport, care impun limite în ceea ce privește numărul și dimensiunile valizelor, cu sancțiuni pentru cei care nu le respectă. Cei care călătoresc cu trenurile Frecciarossa, Frecciargento și Frecciabianca de la Trenitalia nu vor putea transporta mai mult de două bagaje începând din martie, acordând atenție la măsuri, la fel ca în avioane. Sunt prevăzute sancțiuni grele pentru cei care nu respectă noile reguli: vor fi amendați cu 50 de euro, dar mai ales vor trebui să descarce bagajele în prima stație.

Noile reguli privind numărul de bagaje și dimensiunile acestora

Noile condiții speciale de transport al bagajelor pe Frecce prevăd transportul gratuit a maximum două bagaje per pasager. În plus, dacă se călătorește la clasa a doua și la nivelurile de servicii Standard și Premium, suma dimensiunilor totale ale bagajelor (lungime plus lățime plus adâncime), inclusiv buzunarele, roțile și mânerele, nu trebuie să depășească 161 cm (din care fiecare dimensiune nu trebuie să depășească 80 cm). Dacă se călătorește la clasa întâi și la nivelurile de servicii Executive și Business, suma dimensiunilor totale ale bagajului (lungime plus lățime plus adâncime), inclusiv buzunarele, roțile și mânerele, nu trebuie să depășească 183 cm (din care fiecare dimensiune nu trebuie să depășească 120 cm).

De asemenea, călătorii sunt rugați să aplice pe fiecare bagaj o etichetă clară și lizibilă cu numele și datele de contact. Ca întotdeauna, bagajele trebuie să fie plasate numai în spațiile dedicate pentru bagaje și nu pot fi plasate în apropierea ușilor de acces în tren, în vestibul sau pe coridoarele de tranzit. În orice caz, transportul este permis cu condiția ca bagajele să nu cauzeze obstrucții și/sau daune celorlalți pasageri, să nu obstrucționeze activitățile de serviciu ale personalului feroviar și să nu deterioreze vagoanele.

Reguli pentru cărucioare, biciclete și trotinete

Noile reguli se aplică, de asemenea, bicicletelor și trotinetelor, care, împreună cu cărucioarele, sunt permise peste numărul maxim de două bagaje de persoană. Trenitalia informează, de fapt, că suma dimensiunilor totale ale schiurilor, cărucioarelor și instrumentelor muzicale nu trebuie să depășească 200 cm (lungime plus lățime plus adâncime). În plus, bicicletele electrice și trotinetele sunt permise, cu condiția să fie demontate sau pliabile și să fie obligatoriu depozitate într-o geantă. Există însă reguli și pentru acestea din urmă, întrucât dimensiunile genții în care trebuie transportată bicicleta sau trotineta electrică nu trebuie să depășească 80x110x45 cm.



Sancțiuni pentru bagajele neconforme

Evident, spre deosebire de avioane, în stație nu se vor face controale asupra tuturor celor aflați la sol, așa că, dacă sunteți prinși la bord cu mai multe bagaje decât cele permise sau cu dimensiuni ieșite din norme, riscați o amendă consistentă. Dacă nu respectați regulamentul, de fapt, veți fi amendat cu 50 de euro, dar mai ales va trebui să vă descărcați bagajele în prima stație în care oprește trenul.