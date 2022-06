Dr. Bogdan Furtună, noul manager interimar al Spitalului Colțea: 'Make Colţea great again' - Achiziţia unui aparat CT și a unuia de RMN, printre priorităţi

Dr. Bogdan Furtună, noul manager interimar al Spitalului Colţea din Capitală, a precizat pentru News.ro care îi sunt priorităţile şi în ce stadiu sunt acestea la aproape două luni de când a preluat conducerea unităţii sanitare. Spitalul, aflat la kilometrul 0 al Capitalei, este primul spital din Capitală şi unitate sanitară monoprofil 1 de hemato-oncologie. Unitatea s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe probleme, printre care şi lipsa unor aparate esenţiale actului medical, precum un aparat CT şi unul pentru RMN, dar şi cu mai multe defecţiuni la aparatul de sterilizare din blocul operator.

Dr. Furtună, fost director medical al Spitalului Colentina, a explicat că, din cauza lipsei aparatelor de imagistică mulţi pacienţi au fost direcţionaţi spre alte spitale tot din cadrul ASSMB. Noul manager spune că la finele lunii septembrie aparatul CT va fi instalat în spital, dar şi o parte a aparaturii medicale de specialitate de care spitalul are mare nevoie. Dr. Furtună: „Nu există nimic, nu există CT, nu există mamograf, există o radiologie convenţională, atât”

„Am fost nevoiţi nu să redirecţionăm pacienţii, pentru că eu m-am gândit că cel mai bine este să păstrezi cât se poate de mult pacienţii într-un spital pentru că actul medical în sine, pe lângă medicul care duce la bun sfârşit acest act medical şi întocmeşte un tratament, are nevoie şi de partea de investigaţii clinice şi paraclinice şi atunci, în momentul în care am identificat un spital colaborator tot din cadrul administraţiei spitalelor, am transmis către ei toată partea de imagistică. De ce? Pentru că cea mai mare durere a mea este că acest spital este un spital oncologic şi fiind oncologic ar fi trebuit să fie foarte bine dotat şi echipat pe zona de imagistică şi medicină nucleară în sfera oncologiei.

Ei bine, nu există nimic, nu există CT, nu există mamograf, există o radiologie convenţională şi atât, ori cu radiologie convenţională şi atât nu poţi să faci medicină la anumite standarde pe care toată lumea şi le doreşte”, a declarat pentru News.ro Dr. Bogdan Furtună.

Aparatul CT atât de necesar în diagnosticarea corectă a pacienţior şi nu numai, instalat la sfârşitul lunii septembrie în spital. Dr. Furtună spune că a obţinut prin ASSMB o primă finanţare de 6 milioane de lei şi că spitalul va avea în acest an şi alte aparate esenţiale. Digitalizarea sistemului informatic şi soluţii de protecţie a datelor pacienţilor, printre priorităţi.

„Prima mea grijă cu acest spital înainte de orice a fost să obţin finanţări pentru echipamente şi aparatură medicală. Am obţinut finanţare de aproape 6 milioane de lei în primă instanţă, prin ASSMB, spre sfârşitul lunii septembrie vom avea CT-ul cu siguranţă în spital şi aparatura care a fost musai necesară, vitală. Ce a fost ca urgenţă am prioritizat un pic şi vom aduce şi acea aparatură urmând ca până în decembrie să mai obţinem de la Ministerul Sănătăţii cu co-finanţare de la ASSMB încă o sumă.

Digitalizez un pic tot sistemul informatic şi stocarea tuturor documentelor pentru că aici nu am găsit un server valabil ca să spun aşa, este ceva aşa la mâna a treia, ajunge să se stocheze un document. Infrastructura de calculatoare vreau să vă spun că este la nivel de xp, adică 2014.

Atacul cibernetic, ştim cu toţii că este foarte la modă şi foarte activ, şi atunci am identificat o idee în care putem să facem gratuit un audit pe partea de atac cibernetic să vedem şi să ne documentăm în ce postură suntem şi cât de uşor suntem atacabili sau nu. Repet, ştiţi cum este, când te duci undeva spui: ”Domnule, ajutaţi-mă!”. Avantajul este că sunt oarecum la început şi toată lumea mă ajută şi atunci am cerut ajutorul de la ASSMB, de la minister, de peste tot şi mi-au dat pe cineva care face astfel de audit şi am zis că nu sunt bani prinşi în buget, să mă ajute cumva să identific ca să ştiu cum mă pot organiza. Acest lucru se întâmplă acum, au luat toată reţelistica şi tot, toată infrastructura IT ca să vedem unde stăm, pentru că, vă daţi seama, este o expunere foarte mare, orice spital are expunere, şi că are 30 de paturi, şi că are 100, 900, la atacul cibernetic”, a explicat Dr. Bogdan Furtună.

Aparatele speciale de sterilizare, una dintre cele mai grave probleme ale spitalului. Anul trecut întreg blocul de sterilizare s-a stricat iar medicii au fost nevoiţi ca timp de o săptămână să sterilizeze tot instrumentarul la Spitalul Cantacuzino din Capitală. Dr. Furtună: „Am găsit spaţii generoase şi aparatură pe care scria ”defect, defect, defect”. Este un singur aparat de sterilizare care merge la capacitate maximă”.

„Am format o echipă extraordinară cu directorul medical, cu doctorul Bogdan Popescu, şi mergem pe aceeaşi linie în gândire şi mentalităţi şi atunci este foarte important să ai o echipă cu care să mergi înainte. Pe lângă toată partea cu aparatura medicală, ce o să mai facem cu siguranţă până la sfârşitul anului este toată partea de sterilizare.

Chiar zilele trecute am chemat un inginer specializat în sterilizări să ne dea idei, să ne facă un proiect rapid cu care să putem să facem notele de fundamentare pentru achiziţionarea întregului sistem, eu aş vrea să schimb absolut tot, de la A la Z, pentru că, dacă mergem din nou cu cârpeală...Când am venit am găsit nişte spaţii foarte frumoase, foarte mari, foarte generoase şi o aparatură pe care scria ”defect, defect, defect”. Este un singur aparat de sterilizare care merge la capacitate maximă, mi-e teamă să nu obosească până reuşim noi, dar de sterilizat se sterilizează, dar nu este suficient ce are spitalul în momentul ăsta ca să poată să susţină toată partea de sterilizare din tot spitalul şi atunci trebuie reconstruit acest sistem de sterilizare şi regândit, cred că puţine spitale din ţară şi Bucureşti au un asemenea circuit mai mult decât perfect”, a spus Dr. Furtună.

Optimizarea circuitului pacientului în unitatea sanitară, printre schimbările pe care şi le propune noul manager. Vor fi schimbări şi în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul complet al pacienţilor, spune medicul.

“Vom optimiza circuitului pacientului în raport cu serviciile medicale oferite: Ambulatoriu de specialitate - spitalizare de zi, care să includă consultul preanestezic pentru pacienţii cu indicaţie chirurgicală - spitalizare continuă. Astfel, vom reuşi să asigurăm un act medical complet şi eficient, reducând totodată costurile. De asemenea, mi-am propus eficientizarea comisiei terapeutice, în vederea diagnosticării şi tratamentului complet al cazurilor avute în evidenţă. Desigur, aceste măsuri vor fi completate cu îmbunătăţirea condiţiilor hoteliere, pentru a creşte confortul pacienţilor noştri”, a explicat managerul Spitalului Colţea.

Structura spitalului va fi reorganizată, spune Dr. Furtună. Medicul vorbeşte şi despre bucătăria spitalului, care a stat nefolosită ani întregi. Practic acolo există aparate destinate acestui spaţiu care nu au fost folosite niciodată de la momentul achiziţiei. Acest spaţiu va fi folosit cel mai probabil pentru echipamente medicale noi , spune managerul.

„Am venit cu un suflu nou pentru că deja am experienţă într-un spital de 900 de paturi ( n.red. Spitalul Colentina), aici este un spital de 300 de paturi. Le-am transmis tuturor şefilor de secţie, ei au înţeles că trebuie să ne aliniem unor normative şi că nu mai merge cu „Lasă, domnule că merge şi aşa”, „Lasă aia aşa că nu întreabă nimeni”, adică încercăm să intrăm, nu neapărat că funcţionează spitalul ilegal, încercăm să intrăm într-o corectitudine, adică, dacă în camera asta se fac investigaţii de ecografie, apăi în autorizaţie apare de ecografie, iar acel ecograf nu îl mai mut de aici după bunul plac nu ştiu unde ca să-mi fie mie mai la îndemână. Ne gândim de la bun început unde îmi este la îndemână şi aşa mai departe şi atunci aia rămâne bine stabilit.

Vorbim despre o reorganizare a spaţiilor, a ambulatorului, noi avem aici o bucătărie care nu a funcţionat niciodată, acea bucătărie a ieşit din amortizare, din uz, are 11, 12 ani şi atunci spaţiul acela pentru noi, pentru spital este vital în a aduce echipamente medicale. Spitalul a funcţionat dintotdeauna cu sistem catering.

Aparatura din bucătărie este nouă în sensul că este uzată numai moral. Nu aş putea să vă spun care au fost interesele la momentul respectiv, ştiţi cum, sunt genul de om care nu se leagă de trecut, vreau să lăsăm ceva în urmă”, a precizat Dr. Furtună.

Desfiinţarea audienţelor la manager. Medicul spune că cei din spital îl vor putea găsi oricând pentru rezolvarea problemelor care apar, nu doar în anumite ore de audienţă, stabilite în anumite zile.

“Ceea ce mi-am propus, ca o provocare personală, să spunem, şi care cu siguranţă are legătură cu experienţa mea din mediul privat, este schimbarea mentalităţii “Nu se poate” pe care am găsit-o la destul de mulţi dintre angajaţii spitalului. Problemele apar ca să fie rezolvate, iar noi suntem acolo să găsim cele mai bune soluţii. Primul pas pe care l-am făcut în acest sens a fost desfiinţarea programului de audienţe, încă din prima zi de mandat. Consider că este foarte importantă disponibilitatea permanentă a managerului pentru rezolvarea problemelor spitalului, care nu apar doar de 2-3 ori pe săptămână sau în anumite intervale orare”, a spus Furtună.

Un manager nou, multe planuri concrete şi un slogan născut din dorinţa de a reda spitalului faima ce i se cuvine: ”Make Colţea great again”. Dr. Furtună: „Dacă stau un an şi fac treabă ca pentru 4 este suficient pentru mine”.

„Cea mai mare mulţumire...este ca la artişti, aplauzele fac totul. Aşa că şi aici mulţumirea pacientului face totul. Ştiţi cum a fost cu acest slogan? Când am ajuns prima dată la ASSMB, înainte de a ajunge în Colţea, am fost întrebat dacă vreau să preiau spitalul Colţea, am zis ”Da, cam ce ai vrea să faci?” Şi atunci mi-a venit această exprimare, este un spital istoric, un spital...nici nu vă puteţi imagina cât de frumos poate să fie acest spital. Din păcate ne confruntăm şi cu oameni care pun înainte interesul lor faţă de interesul pacientului şi de aici cred că am spus totul prin faptul că de aceea a mers foarte greu acest spital, de aceea s-a degradat foarte mult, ce era Colţea în 2014 şi ce este în 2022, este incredibil. Eu sunt un tip asumat, dacă vrea cineva să întrebe, organ abilitat să facă asta, răspund cu drag la toate întrebările. Am venit să fac treabă. Nu mă interesează să fie scos postul la concurs să stau eu 4 ani, dacă stau un an şi fac treabă ca pentru 4 este suficient pentru mine”, a declarat dr. Furtună pentru news.ro.

Dr. Bogdan Furtună este acum manager în locul lui Paul Iordache, numit interimar în luna iulie a anului trecut.

Scurt istoric al Spitalului Colţea

Spitalul Clinic Colţea este primul spital din Bucureşti. Unitatea sanitară a fost construită în 1704, din iniţiativa spătarului Mihai Cantacuzino. Organizarea şi funcţionarea spitalului au fost stabilite după modelul spitalului Ospedale di S.Lazzaro e Medicanti din Veneţia. A fost una dintre primele baze de învăţământ medical din România. Interesant este că prima misiune a spitalului a fost una socială şi medicală în acelaşi timp. Medicii erau obligaţi să îngrijească absolut toţi pacienţii, indiferent de starea lor socială, iar spitalul Colţea, la începuturi, asigura şi înmormântarea celor care mureau aici. Dacă la început spitalul avea doar 24 de paturi, în prezent are peste 300.

Acum spitalul este cunoscut ca fiind unul dintre cele mai moderne spitale din România, fiind renovat în cursul mai multor ani.

Spitalul Clinic Colţea, aflat în subordinea Primăriei Capitalei prin ASSMB, a finalizat în 2010 investiţii de 63 milioane de euro, făcute pe parcursul a 10 ani.