Doi şoferi au fost depistaţi sub influenţa drogurilor, în Râșnov, la o distanţă de câteva ore

Doi şoferi au fost depistaţi sub influenţa drogurilor, duminică, de poliţişti, pe raza staţiunii Râşnov, la o distanţă de numai câteva ore, potrivit Agerpres.

Conform IPJ Braşov, este vorba de o tânără din Bucureşti, de 24 de ani, şi de un bărbat de 39 de ani, ambii depistaţi de poliţiştii râşnoveni fiind sub influenţa unor substanţe psihoactive la volan.

Femeia a fost depistată în jurul orei 8,00, iar bărbatul, după numai câteva ore, în jurul orei 12,00, pe DN 73A pe raza oraşului staţiune.

În ambele cazuri rezultatul DrugTestului a fost pozitiv, cei doi şoferi fiind conduşi la o unitate medicală pentru recoltarea de probe în vederea stabilirii substanţei psihoactive pe care o consumaseră.

În fiecare dintre cele două cauze s-au întocmit dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe", instrumentate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărneşti, a precizat IPJ Braşov în buletinul de presă remis luni.