Dorinel Munteanu, atac la selecționerul României: Edi Iordănescu e pe altă lume

Fostul internaţional Dorinel Munteanu a declarat, duminică dimineaţă, la Digisport Matinal, că nu mai are nicio speranţă pentru naţionala României, el subliniind că selecţionerul Edward Iordănescu pare, din interviuri, "pe altă lume", conform news.ro.

"Eu nu am văzut meciul, am fost pe drum aseară. O ruşine, un joc foarte slab, din ce am auzit. Văzând interviurile lui Edi Iordănescu îmi dau seama că e pe altă lume. După primul meci oficial a început să acuze jucătorii şi să nu-şi asume responsabilitatea. Aşa ar fi normal să facă, să-şi asume greşelile. Am văzut şi din interviurile jucătorilor şi-mi dau seama că nu au înţeles ce trebuie să facă. Eu în momentul de faţă nu am nicio speranţă. Nici ofensiv, nici defensiv. E incredibil să nu ne ridicăm la nivelul Muntenegrului. Mă gândeam la cel puţin un egal înainte de meci. Fotbaliştii nu pot să joace singuri.Trebuie să aibă o filosofie exactă Edi şi să convoace doar oameni care se pliază pe ideile lui. Chiricheş e un băiat cinstit şi nu vrea să spună ce se întâmplă sau ce se lucrează. Trebuie să-i faci să înţeleagă pe jucători ce trebuie să joace, nu să fie aşa la întâmplare.Uitaţi-vă la CFR Cluj, ştii clar ce stil eu. Îmi doresc ca rezultatele echipei naţionalei să fie altele. Nu ca Germania, Argentina sau ăştia, dar măcar să fim decenţi", a spus Dorinel Munteanu la DigiSport Matinal.

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Podgorica, cu scorul de 2-0 (0-0), de selecţionata Muntenegrului, în prima etapă a Grupei 3 din Divizia B a Ligii Naţiunilor.

Au marcat Mugosa ’66 şi Vukcevic ’87. Ambele goluri au venit după greşeli ale lui Chiricheş