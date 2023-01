Două avioane militare s-au prăbuşit în India, cel puţin un pilot rănit

"A avut loc un accident, dar încă aşteptăm detalii", a declarat un purtător de cuvânt al forţelor aeriene ale ţării, comandantul de escadrilă Ashish Moghe, adăugând că în acest moment este 'prea devreme pentru a evalua faptele'.Agenţia indiană de presă ANI, citând surse anonime din domeniul apărării, a relatat că un avion Suhoi-30 cu doi piloţi la bord şi un aparat Mirage 2000 pilotat de un militar s-au prăbuşit în această dimineaţă în districtul Morena, situat în statul Madhya Pradesh din centrul ţării.Televiziunea NDTV din New Delhi a arătat imagini de la locul prăbuşirii, cu părţi din fuzelajul unuia dintre avioane arzând şi grupuri de localnici în preajmă."Am localizat fragmentele unuia dintre avioane şi am găsit un pilot rănit în pădurile de la Pahadgarh", a indicat ofiţerul de poliţie Dharmender Gaur."Celălalt avion trebuie să se fi prăbuşit mai departe şi am trimis echipe pentru a-l localiza", a adăugat el.Mai multe aparate ale aviaţiei militare indiene au fost deja implicate în accidente.În octombrie, cinci soldaţi şi-au găsit moartea după ce elicopterul lor s-a prăbuşit în statul Arunachal Pradesh, în nord-estul ţării, în apropiere de frontiera militarizată şi disputată cu China.Acesta era al doilea accident de elicopter survenit în octombrie în acelaşi stat. Cu câteva săptămâni mai devreme, un alt elicopter se prăbuşise în apropierea oraşului Tawang, pilotul său pierzându-şi viaţa.În decembrie 2021, fostul şef de stat major al armatei Indiei, Bipin Rawat, făcea parte din cele 13 persoane ucise în cursul prăbuşirii unui elicopter Mi-17 de fabricaţie rusă, care îl transporta spre o bază a armatei.