Dr. Radu Deac: `Timp de o jumătate de secol, Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş a demonstrat curaj`

Doctorul Radu Deac, care a realizat peste 10.000 de operaţii pe cord deschis şi 35 de transplanturi de cord, a declarat, joi, în cadrul festivităţii prilejuite de împlinirea a 50 de ani de la prima operaţie pe cord deschis din Transilvania, că, timp de o jumătate de secol, Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş a demonstrat curaj şi o dorinţă constantă de a explora, îmbunătăţind constant tehnicile chirurgiei cardiovasculare.

"Întâlnirea de astăzi are scopul de a sărbători o realizare remarcabilă şi moment istoric în evoluţia medicinei în România, aniversarea a 50 de ani de chirurgie pe cord deschis la Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş. În acest răstimp, Institutul a devenit un simbol al excelenţei, curajului şi inovaţiei în domeniul chirurgiei cardiovasculare, transplantului cardiac în ţara noastră şi nu numai. Într-o epocă în care inima era considerată sacră, chirurgii cardiovasculari şi cei din Târgu Mureş au avut curajul să pătrundă în această zonă de mister şi să dezvolte tehnici care să salveze vieţi. Timp de 50 de ani, Institutul a demonstrat nu numai curaj, ci şi o dorinţă constantă de a învăţa, de a explora, de a îmbunătăţi metodele şi tehnicile chirurgicale", a spus Radu Deac, medicul care a realizat primul transplant de cord la Târgu Mureş.

Potrivit doctorului, cercetarea medicală promovată şi dezvoltată atât de IUBCvT Târgu Mureş, cât şi de mediul academic al Universităţii de Medicină şi Farmacie a facilitat calea dezvoltării de noi metode ştiinţifice şi noi proceduri diagnostice şi terapeutice.

"Aceste realizări au avut un impact pozitiv asupra vieţii miilor de pacienţi care au primit şansa de a trăi şi de a se bucura de o calitate a vieţii mult îmbunătăţită, cum este cazul unuia dintre primii pacienţi cu inimă transplantată la Târgu Mureş care trăieşte de 23 de ani cu o inimă a unui tânăr donator de 18 ani. Această aniversare este un moment de reflecţie şi de recunoaştere a tuturor eforturilor şi contribuţiilor făcute de-a lungul acestor ani. Această realizare este rezultatul curajului, pasiunii şi dedicării celor care au lucrat aici, precum şi a colaborărilor şi parteneriatelor care au contribuit la succesul şi prestigiul Institutului. Să celebrăm împreună această jumătate de secol de excelenţă în inovaţie şi compasiune", a subliniat dr. Radu Deac.

În perioada iunie-septembrie 1999, la Târgu Mureş au fost efectuate primele prelevări multiple de organe, iar în 24 octombrie 1999 dr. Radu Deac l-a asistat pe dr. Şerban Brădişteanu la primul transplant cardiac din România, la Spitalul de Urgenţă Floreasca din Bucureşti.

În data de 14 noiembrie 1999, după trei prelevări succesive de cord de la donator, s-a efectuat primul transplant cardiac ortotopic la Târgu Mureş.

În timpul festivităţii de aniversare a 50 de ani de la prima operaţie pe cord deschis din Transilvania, o tânără pacientă în vârstă de 12 ani, Sara Tudose, care a suferit numeroase intervenţii pe cord deschis la Târgu Mureş, le-a oferit participanţilor un concert de pian.

"Ştiu că medicii chirurgi au o aniversare specială şi am să le cânt la pian. Eu fac pian de şase ani şi un pic şi m-am bucurat foarte mult că am putut să vin. Mă bucur că ne putem bucura de această experienţă alături de doamna doctor Gozar şi de toţi medicii care ne ajută. Până acum am avut nişte intervenţii, dar le-am depăşit şi mă bucur de viaţă şi părinţii sunt mereu alături de mine. Eu mereu mă bucur de moment chiar dacă există momente mai tristă, mă înveselesc mereu", a declarat Sara Tudose.

Mama fetei, Maria Tudose, din Braşov, a arătat că încă de la naşterea acesteia vine împreună cu fiica ei la Târgu Mureş din şase în şase luni.

"Venim la fiecare şase luni aici pentru că Sari are o inimioară mai specială şi o dată la şase luni trebuie să ne asigurăm că totul funcţionează în parametrii normali. Sara a fost diagnosticată intrauterin cu o malformaţie congenitală cardiacă, a fost operată când avea între trei şi şase luni, a avut patru intervenţii şi acum un an a mai avut o intervenţie dar acum este foarte bine. Din afară pare imposibil, dar o dată ce eşti pus în faţa acestui fapt primeşti nişte puteri de care nu ştiai că eşti capabil. Este dificil, dar o dată ce începi să vezi că al tău copil este normal şi începi să îl tratezi ca atare lucrurile se lucrurile se întâmplă normal. Aici am găsit pentru prima dată ajutor, adică încă din perioada intrauterină. Când am sesizat că este o problemă, am venit şi am găsit tot sprijinul şi de atunci şi dna. dr. cardiolog care a diagnosticat-o atunci, intrauterin, ne este alături de acum 12 ani, deci avem încredere 100% totală. Este o echipă extraordinară, sunt profesionişti şi noi ne simţim în siguranţă şi mulţumim Domnului că există astfel de echipe aproape de noi", a declarat Maria Tudose.