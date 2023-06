După un accident vascular cerebral, se impune recuperarea medicală

Severin a suferit un accident vascular cerebral (AVC), în timp ce era acasă. După ce a fost stabilizat în spital, nu-și putea folosi o mână și un picior. Pentru a-și reveni, i-a fost recomandată recuperarea medicală de specialitate.

”Am căutat un centru de recuperare pe internet și așa am găsit Spitalul Sfântul Sava. Am venit aici în cărucior și acum o să ies pe picioarel mele. Aici sunt oameni de comitet, se ocupă de pacienți și nu te plictisești: tot timpul ai acivitate. Sunt mulțumit și recomand oricui are nevoie!”, povestește Severin, pacient al Spitalului de Recuperare Medicală Sfântul Sava.

După accidente vascular cerebrale (AVC), pacienții rămân cu sechele grave, precum paralizii ale membrelor, nu mai pot vorbi, nu pot înghiți, nu-și mai pot controla ochii etc.

În timpul unui accident vascular cerebral, o parte din celulele nervoase sunt distruse, din cauza inundării cu sânge a unei porțiuni a creierului, astfel devenind imposibilă alimentarea lor cu oxigen. Când mor celulele nervoase care ”știau” ce comenzi să dea organismului, creierul trebuie să reînvețe anumite comenzi. Altfel spus, pacientul trebuie să învețe de la zero mersul, vorbitul, privitul, glutiția etc. Este posibilă refacerea după astfel de accidente vascular cerebrale, dacă se urmează un program de specialitate de recuperare medicală după AVC.

Dacă recuperarea începe cât mai curând, cresc și șansele ca pacientul să se poată mobiliza singur, treptat.

După modelul marilor clinici din străinătate, Spitalul Sfântul Sava a decis să înceapă recuperarea medicală a pacienților săi la câteva zile după ce aceștia pot fi externați din secțiile de chirurgie. A achiziționat echipamente de recuperare medicală inovative, care nu se regăsesc în alte spitale românești. Acestea sunt aduse la patul bolnavului, chiar din secția ATI, astfel putând începe recuperarea medicală pasivă, foarte repede după intervenția chirurgicală cerebrală.

Echipamentele medicale de ultimă generație din dotarea Spitalului Sfântul Sava din Pantelimon, Ilfov, funcționează prin impulsuri electrice și nu supun pacientul la niciun fel de efort, în primele zile după operație, ci stimulează creierul acestuia să dea comenzi membrelor care au fost afectate în urma AVC. Astfel, pacientul începe recuperarea chiar înainte de a conștientiza ce mișcări trebuie să facă, pentru a reînvăța creierul să dea comenzi funcționale. Când pacientul este apt pentru a începe kinetoterapia și fizioterapia la sală, recuperarea medicală este intensificată prin masaj terapeutic, exerciții fizice, logopedie, psihologie, terapii specifice de recuperare medicală, a căror intensitate și frecvență este stabilită de specialiști.

Datorită echipamentelor și experienție remarcabile a echipei sale de terapeuți, Spitalul Sfântul Sava înregistrează cele mai bune rezultate dovedite în recuperare medicală din România.

