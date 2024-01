E gaură de 15 miliarde lei la bugetul de pensii

Șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, a recunoscut, la Antena 3 CNN, că lipsesc 15 miliarde de lei de la bugetul pentru pensii.

Întrebat de jurnalistul Antena 3 CNN despre suma care se suplimentează de la bugetul de stat pentru plata pensiilor, șeful Casei Naționale de Pensii a răspuns:

"În momentul de față avem o proiecție pentru anul următor, dar această proiecție este posibil să nu fie chiar exactă, pentru că depinde foarte mult de nivelul de colectare, însă vorbim despre aproximativ 15 miliarde".

„Colectarea de la an la an este din ce in ce mai buna, speram ca si in 2024 sa avem o colectare astfel incat sa ne permita ca subventia de la bugetul de stat sa fie diminuata. Dar nu suntem singurul stat din UE care ne imprumutam pentru plata pensiilor”, a adăugat Daniel Baciu.