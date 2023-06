Elon Musk confirmă 'contraofensiva eșuată a Ucrainei': 'Bine spus!'

Într-un articol pe care Sachs îl publică pe Twitter el arată că "devine din ce în ce mai evident că contraofensiva ucraineană nu își va atinge niciunul dintre obiective". "Bine spus", a scris Elon Musk într-un comentariu la articolul său.

Ce spune David Sachs în articolul său:

„CONTRAOFENSIVA EȘUATĂ ȘI PACEA CARE PUTEA SĂ FIE

Cu fiecare zi care trece, devine clar că contraofensiva ucraineană nu reușește să-și atingă niciunul dintre obiectivele ei declarate inițial. Să ne amintim: pariul administrației Biden a fost că contraofensiva va anula câștigurile teritoriale ale Rusiei, va tăia podul terestru spre Crimeea și va forța Rusia să intre la masa negocierilor. Aproape sigur că nu se va întâmpla. Dimpotrivă, este mai probabil un impas sau chiar că Rusia va ocupa mai mult teritoriu și va câștiga războiul, așa cum a prezis Mearsheimer.

Care sunt opțiunile lui Biden acum? Fie să escaladeze, fie admite înfrângerea. În pregătirea pentru Summitul NATO de la Vilnius, Blinken a prezentat o propunere de a acorda 'statut de Israel' Ucrainei. Aceasta înseamnă garanții de securitate pe mai mulți ani, inclusiv arme, muniții și bani, care ar continua chiar dacă Biden va pierde următoarele alegeri.

Nu pentru asta s-a înscris poporul american. Mulți americani au susținut creditele de peste 100 de miliarde de dolari pentru Ucraina, crezând că este o înțelegere unică pentru a inversa câștigurile teritoriale ale Rusiei. Dacă li s-ar fi spus că aceasta este baza pentru o însuşire anuală într-un nou Forever War, ar fi preferat o alternativă, mai ales dacă ar fi ştiut că una este disponibilă.

PACE CARE PUTEA FIE

Apar noi dovezi că un acord de pace a fost realizabil la începutul războiului. La o întâlnire recentă cu delegația africană, Putin a arătat proiectul unei schițe sau al unui acord preliminar semnat de delegația ucraineană la Istanbul în aprilie 2022. Acesta prevedea că Rusia se va retrage la liniile de dinainte de război dacă Ucraina ar fi de acord să nu adere la NATO (dar Ucraina ar putea primi garanții de securitate din partea Occidentului).

Acest document nu a fost încă făcut public, dar nimeni nu contestă în mod serios faptul că există. Singura dispută este asupra a ceea ce s-a întâmplat ulterior; Ucraina (prin articole din Reuters) susține că înțelegerea s-a destramat. Cu toate acestea, disponibilitatea unui acord bazat pe neutralitatea ucraineană este în concordanță cu comentariile anterioare ale lui Naftali Bennett, care a spus că un acord este posibil, dar a fost respins de Occident.

De ce ar face Occidentul asta? Ukrainska Pravda (UP) , o publicație pro-Ucraina, a raportat în mai 2022:

„De îndată ce negociatorii ucraineni și Abramovici/Medinsky [negociatorii ruși], în urma rezultatului de la Istanbul, au convenit asupra structurii unui viitor posibil acord în termeni generali, premierul britanic Boris Johnson a apărut la Kiev aproape fără avertisment. „Johnson a adus două mesaje simple la Kiev. Primul este că Putin este un criminal de război; ar trebui presat, nu negociat cu el. Și al doilea este că, chiar dacă Ucraina este gata să semneze niște acorduri privind garanțiile cu Putin, acestea nu sunt. . Putem semna (un acord) cu tine (Ucraina), dar nu cu el. Oricum, îi va da peste cap pe toată lumea”, așa a rezumat unul dintre apropiații lui Zelenskyy esența vizitei lui Johnson.” https://pravda.com.ua/eng/articles/2022/05/5/7344096/

Johnson (care trebuie să fi vorbit nu doar pentru el însuși, ci și pentru alianța occidentală) a vrut să facă presiuni pe Putin, nu să facă pace și a promis noi sisteme de arme dacă Ucraina va continua să lupte. La momentul articolului UP, Ucraina părea să se descurce bine, așa că UP a descris decizia lui Zelensky de a accepta oferta lui Johnson ca pe un pariu inteligent. Acum, din retrospectivă, pare un dezastru.

REDUX AFGANISTAN?

Știu că unora dintre voi le poate fi greu să creadă că realitățile de pe teren sunt atât de în contradicție cu acoperirea mass-media de masă. Dar merită să ne amintim că publicul american a fost asigurat timp de două decenii că câștigăm în Afganistan. Toate aceste raportări au fost dezvăluite ca un pachet de minciuni atunci când armata afgană despre care se presupune că „ne ridicam” s-a prăbușit în câteva săptămâni. În acel moment, mass-media a încetat să mai raporteze despre Afganistan, la fel cum a încetat să mai raporteze despre Irak, în loc să tragă pe cineva la răspundere.

Din păcate, se pare că ne îndreptăm către un gen de rezultat similar în Ucraina. Singura întrebare este când și cât timp va putea Biden să perpetueze un război de alegere prin proxy care ar fi putut fi ușor evitat.”

