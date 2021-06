Elveţienii au dovedit că au curaj, toată lumea aştepta mai mult de la Franţa, spune Ionuț Lupescu

Fostul internaţional român Ionuţ Lupescu a declarat, luni seara, la Arena Naţională, că elveţienii au dovedit că au curaj eliminând Franţa în optimile de finală ale EURO 2020, el precizând că rezultatul poate fi considerat o surpriză deoarece toată lumea aştepta mai mult de la campioana mondială en titre, potrivit Agerpres.

"Este o surpriză Elveţia, deşi are jucători foarte buni. Pentru că toată lumea se aştepta mai mult de la campioana mondială Franţa. Dar aşa e în fotbal atunci când ai curaj, iar elveţienii au dovedit că au curaj. Ei puteau să închidă meciul chiar mai devreme dacă reuşeau să înscrie din penalty. Eu la 3-2 pentru Franţa credeam că elveţienii pot întoarce scorul, însă la 3-1 nu, nu mai credeam. Nu ştiu cum e să rateze Mbappe penalty, depinde de clauza pe care o are în contract", a spus Lupescu la finalul meciului de pe Arena Naţională.

"Elveţia este de mult timp în topul fotbalului, este în primele 10 în Europa de câţiva ani, jucătorii lor evoluează în Bundesliga, în Franţa. Eu în seara asta am fost neutru, nu am ţinut cu nimeni, am fost neutru exact ca Elveţia", a adăugat fostul fotbalist..



Campioana mondială Franţa a fost eliminată de Elveţia, cu 5-4, la loviturile de departajare, luni seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în optimile de finală ale EURO 2020 la fotbal, într-un meci în care scorul a fost 3-3 (1-0) după prelungiri.



România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală: Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, scor 3-1), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, scor 2-1), Ucraina - Austria (21 iunie, scor 0-1), toate în Grupa C, precum şi partida din optimile de finală Franţa - Elveţia (28 iunie, scor 3-3 şi 4-5 la loviturile de departajare).