Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu a declarat forfait pentru turneul WTA de la Birmingham (Anglia), programat săptămâna viitoare, dar a lăsat o portiţă deschisă în privinţa participării sale la Wimbledon, informează AFP, potrivit Agerpres.

Răducanu (19 ani), campioana la US Open în sezonul trecut, a abandonat marţi în primul set al meciul cu elveţianca Viktorija Golubic, din primul tur al turneului de la Nottingham, din cauza unei accidentări, punând sub semnul întrebării prezenţa sa la competiţia de Mare Şlem de la Londra."A fost dezamăgitor să renunţ săptămâna aceasta din cauza unei accidentări şi nu voi fi în măsură să joc la Birmingham. Sunt însă nerăbdătoare să revin când mai curând pe terenurile de tenis, pentru a profita de restul sezonului pe iarbă", a precizat jucătoarea britanică, al cărei tată este român, lăsând să se înţeleagă că revenirea sa pentru turneul de la Wimbledon, care va debuta pe 27 iunie, este posibilă.Acesta este al treilea abandon de la debutul său la senioare, în urmă cu un an, cu ocazia ediţiei precedente a turneului de la Nottingham. Ea s-a mai retras anterior de pe teren la Guadalajara, în februarie, şi la Roma, luna trecută.Emma Răducanu, care ocupă în prezent numărul 11 mondial, a traversat o perioadă mai dificilă pe plan sportiv după incredibilul său succes de la US Open. Ea a schimbat de mai multe ori antrenorul pe parcursul ultimului an, fiind eliminată în turul secund la recentul turneu de la Roland Garros.