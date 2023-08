Erdoğan acuză Occidentul pentru tensiunea militară din Marea Neagră: 'Nu au fost luate măsurile!' / extinderea războiului, luată în calcul - VIDEO

Soluţia exportului cerealelor ucrainene la Marea Neagră ”depinde de ţările din Occident care trebuie să-şi respecte promisiunile”, cere preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relatează AFP, informează News.ro.

”Cred că o soluţie poate să fie găsită”, a subliniat el, evocând o convorbire la telefon recentă cu omologul său rus Vladimir Putin, care a refuzat să prelungească Acordul de la Istanbul din iulie 2022 privind exportul cerealelor ucrainene la Marea Neagră, garantat de ONU şi Turcia, care a expirat la 17 iulie.

”Săptămâna trecută, în cursul unei convorbiri la telefon cu domnul Putin, noi am luat la cunoştinţă cerinţele Rusiei”, a anunţat marţi seara preşedintele turc, fără să prezinte vreun detaliu, în faţa Conferinţei Ambasadorilor la Ankara.

”Soluţia acestei probleme depinde de respectarea de către ţările din Occident a promisiunilor lor. Măsurile care ar fi permis transformarea atmosferei pozitive creată de către Iniţiativa Mării Negre într-un armistiţiu şi apoi într-un acord de pace pe termen lung nu au fost luate”, a acuzat el.

Rusia a cerut ridicarea obstacolelor legate de sancţiunile impuse de Occident exportului produselor agricole ruseşti şi fertilizatorilor.

”Poziţia noastră aici este clară”, a subliniat Erdogan, care l-a sunat pe Putin săptămâna trecută cu scopul de a ”evita escaladarea”.

”Dacă se extinde războiul la Marea Neagră va fi un dezastru pentru regiunea noastră”, a avertizat el.

Turkish President Erdogan:



- With 260 missions abroad, we have one of the five broadest diplomacy networks in the world

- We have broadened horizon of our foreign policy in a way to cover the whole world

- The list of our diplomatic achievements is too long to present here pic.twitter.com/CHz7wHd3Vg