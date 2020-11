Europa League - Paulo Fonseca se teme de CFR Cluj

Tehnicianul echipei AS Roma, Paulo Fonseca, a declarat, joi, că formaţia CFR Cluj este foarte puternică şi poate pune probleme grupării romane la meciul de joi, din Liga Europa.

"Clujul este o echipă foarte puternică, are o strategia a sa de a juca şi face foarte bine. Asta i-a adus în trecut foarte multe victorii. Antrenorul său este unul care vine din şcoala veche. Clujul nu a pierdut în ultimele 15 meciuri, a avut mai multe egaluri şi acasă, şi în deplasare. Clujul ne poate face probleme, dar vom da tot ce putem", a declarat Fonseca, într-o conferinţă de presă.

El a vorbit şi despre problemele de la echipa sa. "Eu aleg întotdeauna cei mai buni jucători pentru echipă, în funcţie de adversară. Am strategia mea şi, aşa cum am mai spus, în funcţie de meci voi alege titularii. Pedro este un jucător foarte important pentru echipă. Vom vedea dacă va juca şi mâine, am încredere deplină în potenţialul său. Mayoral e un jucător foarte bun, are şi el nevoie de minute. Smalling are nevoie de o pauză. Mâine nu va juca de la început, însă va fi bine", a mai spus Fonseca.

AS Roma joacă,joi, pe teren propriu, cu CFR Cluj, din grupa A a Ligii Europa, de la ora 19.55.