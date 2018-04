Europarlamentarul Andi Cristea, anunţuri CRUCIALE pentru Republica Moldova: Bani de la UE, până la viitoarele alegeri din Chişinău

Prima rată a asistenţei macrofinanciare de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova ar putea fi plătită până la viitoarele alegeri din Chişinău, care vor avea loc la 20 mai, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, copreşedintele Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova, europarlamentarul român Andi Cristea, potrivit Deschide.md.

Citeşte şi: Poliţia a DAT LOVITURA într-un dosar de evaziune fiscală: Prejudiciul FABULOS descoperit de autorităţi

Totodată, Andi Cristea a confirmat faptul că R.Moldova a îndeplinit cele 10 condiții pentru obținerea primei tranșe.

"Decizia nu este la nivelul Parlamentului European, noi am discutat anul trecut cu celeritate aprobarea asistenţei macrofinanciare. La momentul actual, după ce am luat practic notă de opinie a Comisiei de la Veneţia, Serviciul European de Acţiune Externă se află într-un proces de analiză, de reflexie şi sunt sigur că vom primi veşti bune în scurt timp. Confirm faptul că cele 10 condiţii tehnice au fost îndeplinite de către Republica Moldova pentru acordarea primei tranşe, faptul că există acest element de condiţionalitate este un lucru pozitiv pentru că pune o presiune politică, benefică pe autorităţile Republicii Moldova pentru a implementa reformele cuprinse în Acordul de Asociere.

Este o chestiune de timp dacă decizia ar fi fost la nivelul parlamentului European, şi dacă ar fi depins de mine, banii ar fi ajuns mult mai repede, cred că este vorba şi de un semnal politic pe care Uniunea Europeană trebuie să-l dea pentru a sprijini actualul parcurs european. Trebuie să subliniez faptul că Guvernul Filip este un bun partener de dialog, nu doar serios ci şi eficien. Îmi exprim încrederea că prima tranşă va veni înainte de alegerile pentru primăria Chişinău" a declarat europarlamentarul Andi Cristea.

Andi Cristea consideră că „este vorba despre un semnal politic pe care UE are datoria să îl dea. Guvernul Filip este un partener serios și eficient de dialog. Nu îmi rămâne decât să îmi exprim speranța că prima tranșă va veni înainte de alagerile pentru primăria Chișinău”, a adăugat el.

Întrebat dacă recomandările Comisie de la Veneția ar putea fi motiv pentru ca UE să nu mai dea banii promiși R.Moldova, europarlamentarul a spus: Pentru mine personal, orice întârziere a banilor europeni are o valență politică și poate însemna o dezangajrea a sprijinului față de R.Moldova. Natura sistemului electoral este un atribut suveran al R.Moldova. Eu personal am fost observator la alegerile din 30 noimebrie, 2014, pe diasporă și pot spune că acele alegeri au fost corecte. De aceea eu nu am motive să cred că alegerile din acest an nu vor fi corecte.".

Mai mult decât atât, potrivit Publika.md, europarlamentarul a precizat că Parlamentul European este mulțumit de colaborarea cu Republica Moldova și vrea ca viitorul țării să fie unul european.

Din delegația parlamentului european pentru RM, am satisfacția că din 2014 până în prezent, tot ce putea să facă parlamentul european pentru a sprijini parcursul european, această apropiere de valori democrație europene de Moldova, am făcut. Fie că este vorba de ratificarea acordului de asociere foarte rapid în 2014, fie că este vorba de dublarea a cotelor pentru produsele de export din RM pentru piața europeană sau ulterior în 2017 aprobarea asistenței macrofinanciare.

Toate aceste lucruri au fost realizate de către instituția parlamentului european, și desigur ne uităm cu atenție la modul în care implimentează acordul de asociere și pot să spun că văd un tablou mixt unde sunt elemente de progres dar și restanțe.

Vreau să subliniez faptul că avem parteneri serioși de dialog în Chișinău, și este evident că voința pentru reforme europene există și se manifestă prin implimentarea lor.

Constatăm și restanțe, este important ca autoritățile din RM să facă o prioritate din procesele mai dificile precum reforma justiției. Constatăm procese importante precum reforma administrativă, măsuri pentru mediul de afaceri și măsuri sociale.

Putem vorbi și despre o stabilizare a sistemului bancar, măsurile pentru combaterea fraudelor bancare au dat încredere inclusiv investitorilor străini, așa cum este cazul recent a Băncii Transilvania, care a decis practic să intre în RM pe piața bancară.

Pașii făcuți în direcția securității energetice, ce vorbesc despre sprijinul constant al României și colaborarea bună între cele două state, reprezintă o evoluție de mult așteptată.

Dacă ne uităm la cifre în RM există o creștere economică constantă, o oarecare stabilitate a monedei naționale, de asemenea dacă vedem tabloul de aspecte pozitive, exporturile și investițiile sunt practic în creștere.

Avem datoria să punem presiune pozitivă pe autorități, ca aceste date macroeconomice să nu reprezite doar cifre seci, dar să indice pași pozitivi de trai.

Pentru că 2018 va fi un an electoral, noi ne uităm la două lucruri: în primul rând ne interesează să vedem continuarea reformelor cuprinse în acordul de asociere și de asemenea să vedem că există o perspectivă conturată clar după alegeri pentru continuarea acestui parcurs european care evident este anevoios și care îl vom parcurge împreună.

Ne interesează și avem această prioritate ca forțele europene să dea un mesaj de stabilitate și continuitate atrăgând suportul alegătorilor pe un proiect de țară concretă", a declarat europarlamentarul Andi Cristea.