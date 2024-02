Eveniment tragic în Florida: Mai mulți morți după ce un avion s-a prăbușit într-un cartier de case / VIDEO

Administrația Federală a Aviației (FAA) a confirmat că un Beechcraft Bonanza V35 s-a prăbușit în cartierul de case mobile Bayside Waters, cunoscut anterior sub numele de Japanese Gardens, pe U.S. 19, la sud de Clearwater Mall, în jurul orei 19:00. Aceasta a declarat că pilotul a raportat o defecțiune la motor. Oficialii FAA nu au oferit detalii despre câte persoane se aflau la bord în momentul prăbușirii avionului, potrivit FOX35.

Pompierii au declarat că a fost raportat un incendiu în Bayside Estates și, în același timp, echipajele au fost trimise la o aeronavă prăbușită la nord de aeroport.

Echipajele au ajuns la fața locului și au găsit mai multe incendii în parcul de case mobile. Potrivit șefului pompierilor, Scott Ehlers, patru rulote din parcul de case mobile au fost puternic afectate de incendiu. Mai multe case de pe Pagoda Drive din cadrul parcului au luat foc după accident, potrivit pompierilor. O înregistrare video trimisă de martori arată un incendiu de proporții.

Aeronava prăbușită a fost găsită în una dintre locuințe, a declarat șeful Ehlers.

„Pot confirma că avem mai multe victime, atât din avion, cât și din interiorul casei mobile”, a adăugat el.

Anchetatorii de la FAA și de la National Transportation Safety Board (NTSB) se află la fața locului.

We’re on scene of a small plane crash at a mobile home park south of Clearwater Mall. Multiple mobile homes have caught fire. Firefighters from multiple jurisdictions are on scene. pic.twitter.com/1vBLnTnY8R