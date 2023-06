Expoziţie documentară de fotografii şi documente de arhivă marcând 75 de ani de relaţii diplomatice neîntrerupte între România şi Israel.

Ambasada României în Israel celebrează 75 de ani de relaţii diplomatice neîntrerupte între România şi Statul Israel printr-o expoziţie documentară de fotografii şi documente de arhivă care reflectă cele mai importante momente ale relaţiei bilaterale, conform Agerpres.

Vernisajul festiv al expoziţiei a avut loc duminică seara la Muzeul Rubin din Tel Aviv.

Fotografiile şi documentele expuse provin de la Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES şi Muzeul Rubin.

Evenimentul de deschidere a fost programat simbolic pe 11 iunie, data la care a fost acordată recunoaşterea oficială a noului stat de către România. Locaţia expoziţiei este, de asemenea, simbolică, deoarece Muzeul Rubin este fosta reşedinţă a artistului Reuven Rubin, primul trimis diplomatic al Israelului la Bucureşti, aminteşte Ambasada României în Israel.

Totodată, având în vedere rolul lui Reuven Rubin în relaţiile dintre România şi Israel şi locaţia simbolică în care are loc evenimentul, cu această ocazie a fost inaugurată şi o expoziţie de artă a Muzeului Rubin ''Rubin - 1923: One hundred years since settling in Eretz-Yisrael and one hundred years to his God Seekers''.

Ambele expoziţii vor fi deschise publicului larg începând cu data de 12 iunie 2023.