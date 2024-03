Expoziţie-eveniment Brâncuşi, la Centre Pompidou din Paris: Omagiu adus părintelui sculpturii moderne

Muzeul de artă modernă Centre Pompidou din Paris, în colaborare cu Institutul Cultural Român și Ambasada României în Franța, organizează cea mai importantă retrospectivă dedicată operei lui Constantin Brâncuși în Franța. Expoziția va avea loc în perioada 27 martie - 1 iulie și reprezintă un omagiu adus părintelui sculpturii moderne. Evenimentul va aduna aproape 200 de sculpturi, fotografii, desene, filme, documente de arhivă și elemente de mobilier din atelierul parizian al artistului, potrivit News.ro.

Viziunea curatorială îi aparţine Arianei Coulondre, care propune şi o experienţă imersivă în atelierul lui Brâncuşi, realizată cu ajutorul scenografului Pascal Rodriguez, completată de un spaţiu destinat informării.

Proiectul expoziţional amplu este posibil cu sprijinul mai multor muzee internaţionale care deţin lucrări brâncuşiene, precum Tate Modern, MoMA, Guggenheim Museum, Philadelphia Museum of Art, The Art Institute of Chicago, Dallas Museum of Art, Muzeul Naţional de Artă al României (MNAR), Muzeul de Artă din Craiova etc.

„Fragmentarea pe care o aduce Brâncuşi în istoria sculpturii este triplă: o revoluţie a gestului, o revoluţie a formei şi o revoluţie a spaţiului“, a declarat curatoarea Ariane Coulondre într-un interviu publicat în revista Centre Pompidou. În opinia ei, Brâncuşi a extins conceptul de artă aducând în discuţie soclul, piedestalul, în mod tradiţional utilizat pentru a demarca opera de mediul înconjurător, artistul român transformând soclurile în lucrări de artă autonome, fără a mai stabili o ierarhie a pieselor. "Coloana Infinitului", spune curatoarea, a fost creată pornind de la un soclu a cărui formă este repetată pe verticală, acesta putând fi considerat un moment decisiv în istoria sculpturii. Totodată, este amintit celebrul moment din 1926, când lucrarea brâncuşiană din metal "Pasăre în văzduh", aparţinând fotografului Edward Steichen, a fost subiectul unei dispute la Vama Statelor Unite ale Americii, ceea ce a condus, într-un fel, la redefinirea noţiunii de artă.

Alături de lucrările expuse, curatoarea a ales să dezvăluie şi unele detalii despre afinităţile muzicale ale sculptorului român, dansul şi muzica fiind parte importantă a vieţii sale. Un meloman desăvârşit, Brâncuşi a fost impresionat de muzica unor compozitori precum Erik Satie, Darius Milhaud sau Marcel Mihalovici.

Ultima retrospectivă Brâncuşi din Franţa a avut loc în 1995

Ca un element inedit al expoziţiei, lucrarea "Leda" va fi prezentată în mişcare, pe un piedestal rotativ, în perpetuă metamorfoză, aşa cum însuşi Brâncuşi o prezenta în atelierul său. "Nu trebuie să îmi respectaţi sculpturile", spunea artistul - "ci trebuie să le iubiţi şi să vă jucaţi cu ele".

Ariane Coulondre este specializată în istoria avangardei în Franţa. Printre expoziţiile curatoriate se numără "Fernand Léger, le beau est partout" (Centre Pompidou-Metz, 2017), "Le Cubisme" (Centre Pompidou, 2018), "Germaine Richier" (Centre Pompidou, 2023), în ultimii ani devenind interesată în mod deosebit de sculptură.

Ultima retrospectivă Brâncuşi din Franţa a avut loc la Centre Pompidou în 1995, fiind curatoriată de Margit Rowell.

Constantin Brâncuşi s-a născut la 19 februarie 1876 în satul Hobiţa din judeţul Gorj. După studii de specialitate la Craiova (Şcoala de Arte şi Meserii) şi Bucureşti (Şcoala de Bellearte), ajunge la Paris în 1905, unde interacţionează cu avangarda artistică; activitatea sa creatoare va atinge apogeul între 1914 şi 1940. După ce obţine cetăţenia franceză, în 1952, Constantin Brâncuşi lasă statului francez, în 1956, atelierul şi lucrările sale pariziene. Moare la 16 martie 1957, fiind înmormântat la cimitirul Montparnasse din Paris.