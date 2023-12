Fabrizio Romano anunță transferul lui Radu Drăgușin în Premier League, în câteva zile: Le-a spus 'Da'

Conform lui Fabrizio Romano, Tottenham forțează încă din această iarnă, iar Drăgușin a spus ”Da” ofertei din Premier League.

”Tottenham este pregătită să trimită prima ofertă verbală pentru Radu Drăgușin după ce a început discuțiile cu Genoa.

Radu Drăgușin deja i-a spus 'DA' lui Tottenham.

Transferul lui Todibo este pe cale să pice. Negocierile cu Nice decurg greu iar Tottenham vrea un nou fundaș central până săptămâna viitoare”, a anunțat Fabrizio Romano pe X, fosta platformă Twitter.

