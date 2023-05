Farul Constanţa, campioana României: Alibec - Eram sigur că-i întoarcem. Suntem prea buni, prea tineri, prea talentaţi

Denis Alibec a declarat, duminică seară, după ce Farul Constanţa a câştigat titlul învingând rivala FCSB cu scorul de 3-2, că era sigur că echipa constănţeană va reveni de la 0-2, potrivit news.ro.

“La 2-0 am zis că-i întoarcem. Eram sigur că-i întoarcem. Suntem prea buni, prea tineri, prea talentaţi. Dacă vă uitaţi au dat două goluri din noroc, noi am controlat meciul. E cel mai frumos titlu, e pentru domnul Hagi. Dacă am avea zece de-alde Hagi în România, eram departe...”

Farul Constanţa a învins duminică seara pe FCSB cu 3-2, după un meci în care gazdele au revenit de la 0-2, şi echipa lui Gheorghe Hagi este noua campioană a României. Cu o etapă înainte de finalul play-off-ului, Farul are 50 de puncte, în timp ce FCSB, locul doi, are 46.