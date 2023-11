FCSB - Rapid | Victor Angelescu: 'Suntem foarte fericiţi. Vor veni şi primele'

Acţionarul clubului de fotbal FC Rapid, Victor Angelescu, a declarat, duminică seara, la finalul partidei cu FCSB, câştigată cu scorul de 2-1, că derby-ul a fost jucat de elevii lui Cristiano Bergodi "cu inima" şi că victoria este pe deplin meritată, scrie Agerpres.

"O victorie foarte mare, foarte importantă. Ne bucurăm foarte mult, suntem foarte fericiţi. Vor veni şi primele, după cum aţi văzut, Dan Şucu a anunţat şi sumele, suntem transparenţi. Normal, acum le vine prima, au jucat, au câştigat, acum sunt şi răsplătiţi. Ne-am bucurat cu toţii în vestiar, le-am transmis şi prima, ca după orice derby câştigat. A fost o atmosferă frumoasă, foarte mulţi oameni la stadion şi asta e foarte bine. S-a simţit ca un meci în deplasare, dar am făcut un meci foarte bun. Ştiţi că problemele noastre erau în deplasare, dar meciul ăsta l-am jucat cu inima şi cred că am meritat pe deplin victoria", a afirmat Angelescu.

Oficialul FC Rapid spune că echipa este în obiectiv şi că se va lupta pentru câştigarea titlului de campioană până la final.

"Am spus că obiectivul nostru este locul 1-3, cred că suntem bine de tot în obiectiv şi rămâne acelaşi. E clar că ne vom bate şi pentru titlu până la final. E adevărat că am avut meciuri mai grele cu adversarii mai slabi, dar nu cred că e doar la noi această situaţie. Cred că e un pic cam devreme să vorbim despre liderul clasamentului, nu vreau să vorbesc despre meciul CFR-ului. E clar că ne batem şi cu ei, şi cu FCSB, vom vedea. A trecut turul, mai sunt 15 meciuri. În momentul de faţă, primele trei echipe s-au distanţat, dar eu cred că măcar Craiova la ce lot are, sigur se va bate la titlu până la final. Să nu uităm că se înjumătăţesc punctele şi în play-off va fi care pe care. Deci va fi Craiova minimum, dacă nu şi alte echipe. Suntem într-o pasă foarte bună, suntem la două puncte de FCSB, vedem ce va face CFR Cluj. Cred că suntem în grafic, cred că este un tur foarte bun de campionat. Păcat că am început aşa cum am început, dar ştim motivele. Totuşi, eu zic că suntem bine", a mai spus Angelescu.

Rapid Bucureşti a învins-o pe FCSB cu scorul de 2-1 (2-0), duminică seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din etapa a 15-a a Superligii de fotbal.

Pentru FCSB a fost a doua înfrângere din acest tur şi prima pe teren propriu. "Roş-albaştrii" au o singură victorie în ultimele cinci etape, trei egaluri şi un eşec. FCSB nu a câştigat niciunul din ultimele sale trei meciuri de acasă.

Rapid e neînvinsă de zece etape, în care a obţinut şapte victorii şi trei egaluri.