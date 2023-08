VIDEO Fenomene meteo extreme: 'cea mai gravă catastrofă naturală' într-o țară din Europa / cel puțin 6 morți

Bilanţul unor inundaţii istorice în Slovenia, în urma unor ploi torenţiale începând de joi, a ajuns la şase morţi, iar operaţiuni de curăţare continuau cu ajutorul unor state membre ale Uniunii Europene (UE), în urma unor pagube considerabile cauzate de intemperii, relatează AFP, informează News.ro.

”Cea mai gravă catastrofă naturală” de la independenţa din 1991, în opinia premierului Robert Golob, ploi torenţiale au inundat începând de joi o mare parte a centrului şi nord-estului ţării, perturbând circulaţia.

Duminică, un participant la curăţare a căzut într-o fosă, iar cadavrul unui al doilea bărbat a fost găsit într-un râu, potrivit presei slovace.

Poliţia, contactată de AFP, nu a confirmat imediat aceste informaţii.

Doi turişti olandezi au murit vineri, iar cadavrele a doi locutitori din regiune au fost găsite sâmbătă.

Luni, salvatori încercau să degajeze axe de trecere către localităţile cele mai izolate şi să evalueze pagubele, estimate de către Guvern la peste i jumătate de miliard de euro.

Slovenia un stat membru UE şi NATO, a cerut să i se trimită excavantoare, poduri prefabricate, elicoptere şi militari.

Un prim camion cu ajutoare umanitare a sosit din Ungaria duminică, urmat de un elicopter.

Croaţia şi Spania au firnizat un elicopter.

Scholz şi-a exprimat ”consernarea” faţă de ”catastrofa teribilă cauzată de inundaţii în Slovenia şi în Austria”.

Cadavrul unui bărbat a fost găsit duminică într-un râu, în sudul Austriei.

Ploi puternice au cauzat inundaţii şi alunecări de teren în Austria.

Grupul de Experţi Interguvernamentali privind Evoluţia Climei (GIEC) consideră că încălzirea globală face evenimente meteorologice extreme precum inundaţiile mai frecvente şi mai intense.

