Filmul nenorocirii din Titan unde o fetiță de 4 ani a căzut de la etaj. Martorii povestesc scene cumplite

Noi amănunte în cazul dramatic din cartierul Titan, ce dă fiori reci oricărui părinte, unde fetiţă de numai 4 ani a căzut de la etajul 5 al unui bloc. Vecinii spun că mama ei dormea, iar copila a vrut să se joace cu bradul aflat lângă o fereastră deschisă.

Într-un moment de neatenție, a căzut de la mare înălțime. A supraviețuit, dar starea ei e critică.

Fascinată de bradul de Crărciun, copila de 4 ani a plecat cum s-a trezit din somn, să se joace la pom.

Vecinii spun că mama micuței dormea și nu și-a dat seama când copila a căzut. O îngrijitoare de la un centru after school aflat lângă bloc a fost cea care a văzut momentele teribile și a anunțat poliția.

Între timp vecinii au anunțat-o pe mamă de nenorocirea petrecută

Un martor susține că femeia aia a sunat la 112, iar vecinii s-au dus şi i-au bătut la ușa mamei copilei care a coborât la locul tragediei .

„Probabil dormea cu copilul. Copilul s-a trezit, maică-sa nu l-a simţit. Am văzut când era acolo şi plângea. Se pare că a ieşit pe geam, n-a fost supravegheat copilul de către părinte şi s-a înâmplat nefericitul eveniment. Eu am fost plecat, când am ajuns acasă se întâmplase incidentul. Era o ambulanţă în spate, poliţie. I-a zis: coboară în apartament! Atât! Am auzit gălăgie pe scară, am crezut că sunt copii cu colindul. Vecinii au dat alarma”, a povestit un martor pentru observatornews.ro.

Echipajul SMURD a găsit fetita în stare critică, dar în viață

Micuța fost dusă la Spitalul de Urgență Grigore Alexandrescu și a intrat direct în sala de operații.

Medicii spun că starea ei este în continuare una foarte gravă, cu factură craniană, politraumatism toraco abdominal și fractură de femur. După multiple investigații, a rămas internată la terapie intensivă, intubată și ventilata mecanic.

„În cauză, poliţiştii secţiei 12 efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, urmând a fi sesizată unitatea de parchet competentă”, potrivit Poliției Capitalei.

Conform statisticilor, accidentele casnice reprezintă principala cauza a rănirii copiilor care au până în 5 ani.