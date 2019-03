Florin Iordache, întrebat dacă PSD se teme că Laura Codruţa Kovesi va ajunge procuror-şef european: 'Trebuie să se supună normelor europene'

Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, vineri, că PSD nu are de ce să se teamă în cazul în care Laura Codruța Kovesi ar ajunge la șefia Parchetului European pentru că odată ajuns în funcție atât procurorul-șef european cât și echipa acestuia trebuie să respecte normele europene, transmite Mediafax.

Întrebat, vineri seară la Digi 24, dacă se teme PSD că Laura Codruța Kovesi ca procuror șef european, Florin Iordache a răspuns: „Nu avem de ce ne teme în niciun caz. Odată ajuns acolo, cel care va conduce Parchetul European trebuie să se supună unor reguli și norme europene. În același timp nu toate țările, sunt cel puțin cinci state care nu au dorit să aibă acest procuror european. Deci procurorul european, împreună cu o echipă trebuie să se supună normelor europene. Noi am venit cu niște argumente și am demonstrat că în țară au existat niște lacune în actul de management. Am demonstrat cu fapte cu oameni care au avut de suferit, fie că discutăm de cazul de la Prahova sau de la Bihor. Dar în ultimul raport al DNA se spune că peste 30% au fost achitări din cei trimiși în judecată. Deci în aceste condiții fie dosarele nu au fost bine făcute”.

Chestionat cum de Kovesi a fost chemată la audieri la Secția de anchetare a magistraților exact înainte să înceapă procedurile la Bruxelles pentru șefia Parchetului European, deputatul PSD a spus: „Probabil că atunci au fost o serie de audieri, de probe. Nu știu exact ce conține dosarul. Eu am văzut în spațiul public că sunt 14-15 dosare în lucru, dar și în cazul doamnei Kovesi precum și în cazul oricărui român prezumția de nevinovăție”.

Legat de posibilitatea ca fostul procuror-șef al DNA să devină inculpat până vine rezultatul final cu privire la procurorul-șef european, Florin Iordache nu a dorit să facă prea multe comentarii, însă s-a rezumat la aspune că deși PSD a criticat activitatea lui Kovesi, aceasta are prezumția de nevinovăție, la fel ca toți ceilalți cetățeni.

„Nu știu. Repet, ar trebui să ne dăm cu părerea pe lângă subiect. Dacă sunt niște cercetări care s-au derulat de-a lungul timpului, probabil că acum a venit timpul. M-aș hazarda să spun ceva, cu toate că noi am criticat activitatea dumneai, dar prezumția de nevinovăție există și în cazul dumneai”.

Întrebat dacă a fost o coincindență că Secția specială a demarat ancheta împotriva lui Kovesi exact când începea procedura pentru șefia Parchetului European, Iordache a replicat: „Nu știu, chiar nu știu. Pe de o parte Consiliul a fost vot în favoarea candidatului francez, în partea cealalaltă unde au fost politicienii a avut un vot mai favorabil doamna Kovesi. A fos tun vot politic. Dacă noi am modifica legea în care am spune ca procurorii să fie votați și aprobați de Parlament. Dacă Parlamentul European vine și spune legat de Parchetul European. Atâta timp cât dumneai a fost demisă pe anumite lipsuri în actul de conducere, dacă nu ai reușit să conduci o instituție la tine în țară”.

El a mai spus că nu știe cum a votat ambasadorul român în COREPER, acolo unde a fost desemnat pe primul loc candidatul francez Jean-Francois Bonhert.

„Sunt și români la Bruxelles care au votat cu, alții împotrivă. Nu știu cum a votat ambasadorul român. V-ar fi convenit să fi fost între cei audiați și persecutați, trimiși în instanță de procurorii de la Prahova. Toate aceste nemulțumiri care s-au acumulat. Dacă printr-un act de management s-au constatat încălcări ale legii și românii au avut de suferit, cineva trebuie să răspundă pentru aceste chestiuni.

Iordache E un vot politic. Nu știu (care ar fi interesele – n.r.). O să stau și eu de vorbă în această săptămână cu colegii mei de la Bruxelles, dar acela este un vot politic. Dar apoi s-a ajuns când Comisia votul nu a fost tocmai favorit. Sunt chestiuni care țin de un parcurs. Să îl vedem finalizat și pe urmă discutăm”, a conchis social-democratul.

După ce Laura Codruța Kovesi a fost prima alegere a Comisiilor CONT și LIBE pentru șefia Parchetului European, procedural, Conferința Președinților, formată din președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și liderii de grupuri politice, va decide în 7 martie etapele următoare.

Din cauza faptului că prima opțiune pentru șefia Parchetului European a Comisiilor PE a fost Laura Codruța Kovesi, iar în Consiliul UE candidatul francez a obținut cele mai multe voturi, Parlamentul European va începe negocierile cu Consiliul pentru a ajunge la un consens în legătură cu viitorul procuror-șef european.

Laura Codruța Kovesi va fi din nou audiată de către Secția de anchetare a magistraților, în dosarul în care fosta șefă DNA are calitatea de suspect, faptele anchetate fiind luare de mită, mărturie mincinoasă și abuz în serviciu, au precizat, joi, surse apropiate anchetei.

Ea are calitatea de suspect în dosarul privind extrădarea lui Popa, faptele anchetate fiind luare de mită, mărturie mincinoasă şi abuz în serviciu. Dosarul a fost deschis în decembrie 2018, ca urmare a unei sesizări a lui Sebastian Ghiţă, care spune că i-a dat bani lui Kovesi pentru extrădarea lui Popa.