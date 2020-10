Fondul Proprietatea ar putea răscumpăra 165 mil de acţiuni proprii. Swiss Capital şi Auerbach Grayson au fost selectaţi în calitate de agenţi pentru procesul de achiţie, anunță MEDIAFAX.

Fondul Proprietatea ar putea derula o ofertă publică de răscumpărare a maxim 165 milioane de acţiuni proprii şi a numit Swiss Capital împreună cu Auerbach Grayson în calitate de agenţi şi intermediar pentru derularea achiziţiei.

De asemenea, FP intenţionează să numească The Bank of New York Mellon în calitate de tender agent.

Prin această ofertă, Fondul intenționează să răscumpere până la 165.000.000 de acțiuni (atat sub formă de acțiuni, cât și de GDR-uri) de la acționarii săi.

Administratorul a depus solicitarea pentru derularea ofertei la ASF şi aşteaptă un răspuns în termen de 10 zile.

„Depunerea solicitării de aprobare a ofertei publice anunțată prin prezentul raport nu reprezintă o garanție cp Fondul va derula efectiv oferta publică; decizia Fondului de a demara oferta publică va depinde de mai mulți factori (inclusiv condițiile de piață și aprobarea de către ASF a documentației de ofertă publică). Niciun element din acest anunț nu va fi considerat a fi o obligație a Fondului de a implementa oferta publică”, menţionează anunţul publicat la Fondul Proprietatea la BVB.

Fondul Proprietatea are o capitalizare de 9,8 miliarde lei la Bursă, iar acţiunile s-au apreciat cu 7,4% în acest an, după tranzacţii de 1,2 miliarde lei. La închiderea şedinţei de luni acţiunile erau tranzacţionate la un preţ de 1,3 lei/titlu.