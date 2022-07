Fostă deputată: `Misoginismul este la el acasă în Parlament. Ți se spune 'Ce faci, păpușă?'`

Fostul deputat din legislatura 2016-2020, Oana Bîzgan, a declarat duminică, în emisiunea Insider Politic, că s-a lovit de atitudini cu caracter misogin în Parlamentul României, potrivit News.ro.

”Da. Misognismul este la el acasă şi ăsta a fost, de fapt, cel mai mare şoc pentru mine când am intrat în Parlamentul României. (...) Când am văzut mediul în care ar fi trebuit să activez timp de patru ani a fost... vă spun, voiam să-mi dau demisia de zece ori pe zi. Pentru că era imposibil să-ţi spună cineva: 'ce faci păpuşă?'... în Parlamentul României. Nu mie tot timpul, dar vedem ce se întâmpla cu colegele mele. Nu ştiu dacă vă mai amintiţi, acuma suntem la alt mandat, dar pe vremea mea era domnul Bacalbaşa în Parlamentul României. Dincolo de ce se întâmpla pe coridoare şi realmente în sala de plen, ce se spunea la microfon pentru mine era inacceptabil şi bineînţeles că în primă fază reacţionezi ca orice persoană, eşti şocat, deci nu reacţionezi. Însă, într-un final am spus: eu nu pot să merg mai departe aşa pentru că nu ai cum să construieşti într-un astfel de mediu. Aşa că nu aveam nicio putere decât să vorbesc, să iau atitudine. Şi am început să iau atitudine”, a afirmat fostul deputat duminică, la Prima Tv, în emisiunea Insider Politic.

Întrebată dacă femeile din Parlament sunt solidare una cu cealaltă, fostul parlamentar a răspuns afirmativ, adăugând că ”nu le sau voie bărbaţii şefi ca să-şi arate lucrurile astea, cumva, public”.

Ea spune că sunt multe femei în politică astăzi care sunt ”extrem de capabile, fac lucruri extraordinare şi care împing societatea înainte”.

Cu privire la faptul că în prezent din Guvernul României face parte doar o femeie, fosta membră a Parlamentului spune că mesajul este ”acelaşi pe care ni-l transmit de ceva timp”, ea arătând că faptul că unele drepturi există pe hârtie ”nu înseamnă că se şi întâmplă în realitate”.

Oana Bîzgan a vorbit şi despre cotele de gen în politică, spunând că acestea ”ar ajuta România şi societatea”, ea explicând că dincolo de faptul că reprezentativitatea este un principiu de bază al oricăror democraţii, ”atunci când ai volum, ai şi calitate care creşte”.

”Mi s-a pus întrebarea: 'Dar crezi că societatea din România este pregătită pentru cotele de gen?' Nicio societate care a implementat cotele de gen nu a fost pregătită. Dar, cu toate astea, au existat oameni curajoşi care le-au implementat şi care, da, au văzut rezultatele pozitive ulterior. (...) Cu siguranţă cotele de gen nu sunt singura soluţie, dar este de bază. Până nu începem acolo, vă garantez că niciun bărbat nu se va ridica de pe scaun, să se dea într-o parte şi să lase o femeie”, a mai afirmat fostul parlamentar.