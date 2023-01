FOTO | Nepotul lui Michael Jackson, Jaafar Jackson, îl va interpreta pe megastar în viitorul film biografic

Jaafar Jackson, nepotul lui Michael Jackson, va deţine rolul principal în viitorul film despre viaţa şi cariera megastarului, potrivit Deadline.

Proiectul va fi condus de regizorul american Antoine Fuqua.

Artistul şi compozitorul este fiul lui Jermaine Jackson, fratele lui Michael şi fost membru al lui Jackson 5. Pasionat de muzică, el cântă şi dansează de la vârsta de 12 ani şi a lansat primul său single, "Got Me Singing", în 2019, informează News.ro.

"Sunt foarte onorat să pot da viaţă poveştii unchiului meu Michael. Tuturor fanilor din întreaga lume, le spun că ne vedem curând", a reacţionat Jaafar Jackson pe Twitter.

Katherine Jackson, mama lui Michael Jackson, a reacţionat şi ea la această ştire pentru The Hollywood Reporter: "Jaafar îl întruchipează pe fiul meu. E atât de minunat să-l văd transmiţând mai departe moştenirea Jackson. Era clar că el era singura persoană care putea prelua acest rol".

I’m humbled and honored to bring my Uncle Michael’s story to life. To all the fans all over the world, I’ll see you soon.



Photo by Jourdynn Jackson pic.twitter.com/Xow9Mkakup