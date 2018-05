Gabriel Oprea dezvăluie cum s-a ajuns la celebrul episod 'Sufrageria': Am luat mici de la Cocoșatu

Fostul vicepremier și ministru de Interne, Gabriel Oprea, a dezvăluit, într-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, cum s-a ajuns la celebrul episod ”Sufrageria”. El susține că un episod normal a fost speculat foar

”Cu Maior eram prieten, îl cunoșteam foarte bine. Am lucrat împreună în Guvernul Năstase, apoi am fost împreună în Parlament. Eram prieteni, întotdeauna am considerat că am o relație de prietenie cu domnul Maior.

Era o zi specială, era 6 decembrie și toți românii așteptau să vadă cine va fi președintele României. Cu toții stăteam și ne uitam să vedem și cu o zi sau două înainte i-am întrebat pe acei oameni: nu veniți la mine? L-am chemat pe Onțanu, pe Dâncu, că era în București, l-am chemat pe Maior, pe prieteneul meu Andronic. Eu știam că lui Maior îi plac micii de la Cocoșatu și m-am dus de am luat mici. Era și ziua lui Onțanu, l-am felicitat, i-am făcut urările normale pentru un asftfel de moment. A fost o situație normală.

Au fost niște discuții normale, am discutat politică, am jucat table. Eu eram gazdă, soția aducea băuturile, mâncarea. La un moment dat ne-am împărțit și pe bisericuțe, dar noi discutam politică, cum discutau toți românii în seara de 6 decembrie. A fost un episod normal, dar care s-a speculat foarte intens politic”, a declarat Gabriel Oprea, pentru STIRIPESURSE.RO.