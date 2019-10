Gabriela Firea, anunţ de ULTIMĂ ORĂ: Taxa 'Oxigen', amânată cu un an pentru o categorie de maşini

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat la începutul şedinţei Consiliului General al Muncipiului Bucureşti, de joi, 24 octombrie, că va propune un amendament la proiectul "Oxigen", referitor la taxa de circulaţie în Bucureşti pentru maşinile poluante.

Firea a afirmat că doreşte amânarea cu un an, de la 1 ianuarie 2020 la 1 ianuarie 2021, a intrării în vigoare a taxei pentru maşinile cu motoare Euro 4.

CONTEXT:

Consiliul General al Capitalei (CGMB) are pe ordinea de zi a ședinței de joi un proiect care prevede, printre altele, că toate maşinile cu normă de poluare sub Euro 5 trebuie să achite vinietă electronică de tip Oxigen. În funcţie de norma de poluare, vinieta costă între 500 lei şi 1.900 lei pe an.

Unul dintre punctele de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului Bucureşti de joi este proiectul de hotărâre ”privind măsuri concrete de îmbunătăţire a calităţii aerului în Municipiul Bucureşti”, iniţiat de primarul general Gabriela Firea.

Acesta prevede că toate mașinile cu normă de poluare sub Euro 5 vor plăti vinietă de tip Oxigen, taxa urmând să fie introdusă în București de la începutul anului 2020.

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2020, accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 5 tone pe arterele din municipiul Bucureşti este restricţionată zilnic, de luni până vineri, cu excepţia sărbătorilor legale, în intervalul 7-22, după cum urmează:

a) pentru cele electrice, hibrid sau cu norma de poluare Euro 5 şi Euro 6, accesul este permis fără restricţii pe toate arterele;

b) pentru cele cu norma de poluare Euro 3 şi Euro 4 accesul este permis pe toate arterele din municipiul Bucureşti numai în urma achiziţionării unei viniete electronice Oxigen;

c) pentru cele cu norma de poluare Non-Euro, Euro 1 şi Euro 2 accesul este interzis în Zona de Acţiune pentru Calitatea Aerului (ZACA), fiind permis pentru restul arterelor din municipiul Bucureşti numai în urma achiziţionării unei viniete electronice Oxigen.

Cel mai mare tarif îl vor plăti șoferii care au mașini Non Euro, taxa pentru ei fiind de 1.900 de lei pe an.

De asemenea, cel mai puțin vor plăti proprietarii de mașini cu normă de poluare Euro 4, respectiv 500 de lei pe an.

Vinieta va putea fi achiziționată pentru o perioadă minimă de o zi (15 lei pentru mașini Non Euro și 5 lei pentru Euro 4), până la maxim un an.

Excepție de la plata vinietei fac autovehiculele electrice și cele hibrid, cele pe două roți, cele special adaptate pentru persoanele cu dizabilități, cele destinate transmisiunilor radio și tv sau cele deținute sau folosite de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Administrația Națională a Penitenciarelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Serviciul de Ambulanță sau Medicină legală, protecția civilă, autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, serviciile publice comunitare pentru situații de urgență, Societatea Națională de Cruce Roșie din România, serviciile de ambulanță, Societatea de Transport București, cele utilizate la căile de comunicație și rețelele edilitare, cele istorice și cele prevăzute ca fiind exceptate prin acordurile și tratatele internaționale la care România este parte.

Potrivit proiectului de hotărâre, circulația mașinilor fără vinietă corespunzătoare se va sancționa cu amendă cuprinsă între 1.500 și 2.000 de lei.

În referatul de aprobare, se face trimitere la Planul Integrat de Calitate a Aerului, care are ca obiectiv reducerea poluării pentru încadrarea în valorile limită admise conform cerințelor UE.

Inițial, Gabriela Firea a anunţat, în august, proiectul prin care, de la 1 ianuarie 2020, maşinile care nu sunt înmatriculate în Bucureşti sau Ilfov vor putea intra în Capitală doar după plata unei viniete.

Maşinile sub Euro 3, indiferent unde sunt înmatriculate, urmau să nu mai aibă acces în centrul Capitalei fără plata acestei taxe, acest lucru urmând să fie extins pentru tot orașul.

Reprezentanţii Primăriei Capitalei au prezentant, de altfel, încă de atunci, zona din centrul Capitalei unde, pentru accesul cu maşina, se va plăti o vinietă, iar pentru maşinile sub Euro 3, accesul va fi interzis. Vinieta se va putea cumpăra prin SMS sau de la benzinării, iar sistemul va fi monitorizat video.

„Cercul vinietei C este limitat prin Planul de Calitate a aerului începând din PiaţaVictoriei – Iancu de Hunedoara – şos. Ştefan cel Mare – str. Polonă – str. Mihai Eminescu – str. Traian – bd. Nerva Traian – bd. Gheorghe Şincai – str. Lânăriei – Calea Şerban Vodă – bd. Mărăşeşti – str. Mitropolit Nifon – bd. Libertăţii – Calea 13 Septembrie – str. Izvor – str. B.P. Haşdeu – str. Vasile Pârvan – str. Berzei – str. Buzeşti şi P-ţa Victoriei, inclusiv limitele acestuia. În acest interval, zilnic în intervalul 7 – 22, de luni până vineri, va fi interzis accesul fără achiziţionarea acestei viniete de către cei care au intenţia să tranziteze oraşul şi nu sunt înmatriculaţi în Bucureşti, cât şi de cei care sunt în Municipiul Bucureşti şi Ifov”, au anunțat reprezentanții Direcţiei Transporturi din cadrul PMB.

USR București a impus condiții pentru a vota proiectul Gabrielei Firea. Astfel, consilierii municipali ai USR București vor propune mai multe amendamente pentru îmbunătățirea proiectului „Oxigen”, care vor viza, printre altele: modificarea grilei tarifare astfel încât plata să se facă în funcție de numărul de zile în care mașina este utilizată propriu-zis, înființarea de benzi unice în Zona de Acțiune pentru Calitatea Aerului (ZACA) și respectarea lor, exceptarea parcărilor tip park&ride de la zonele unde taxa este obligatorie, utilizarea fondurilor colectate prin taxă exclusiv pentru lucrări, investiții și proiecte din domeniul protecției mediului care contribuie direct sau indirect la îmbunătățirea condițiilor de transport și a calității aerului, dar și informarea constantă a publicului cu privire la nivelul de poluare și informarea cu privire la rezultatele aplicării acestei taxe la 6 luni de la introducerea ei.

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat că ar trebui ca în ședința Consiliului General al municipiului București (CNMB) să fie votat în unanimitate proiectul care prevede vinieta Oxigen, dar se așteaptă ca PNL și USR să voteze împotriva acestui proiect.