Gabriela Szabo și soțul ei au fost audiați la DNA, în dosarul primarului din Corbeanca

Fosta mare sportivă Gabriela Szabo și soțul ei, Zsolt Gyöngyössy, au fost audiația la DNA, în calitate de martori. Cei doi au oferit declarații procurorilor în dosarul în care este anchetat primarul din Corbeanca, Valeriu Anton, cel acuzat de afaceri ilicite cu terenuri.

La ieșirea de la DNA, Gabriela Szabo a explicat că a depus actele prin care a cumpărat terenul de 1000 de metri din Corbeanca și susține că ea un este vizată de nicio acuzație.

”Mai mulți proprietari din Corbeanca am achiziționat un pământ și, astăzi, suntem invitați la DNA. Sunt martor, am achiziționat terenul acum foarte mulți ani, nu-mi place să vorbesc despre așa ceva. Am pus la dispoziția DNA actele de cumpărare a unei parcele de 1000 de metri care se află chiar în spatele casei, actele sunt perfect legale, tranzacția am făcut-o prin mandatar și notar”, a menționat Gabriela Szabo, informează Gândul.